Spoeling op middenveld Jong Oranje zeer dun na afhaken topscorer

Dani de Wit heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten, zo maakt de KNVB vrijdagmiddag wereldkundig. De topscorer van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi keert vanwege liesklachten terug richting AZ. De Wit mist door de kwetsuur de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen Jong Wit-Rusland (15 november) en Jong Portugal (18 november).

De Wit is met tien doelpunten in acht wedstrijden topscorer van Jong Oranje in de kwalificatiecyclus voor het EK. De 22-jarige middenvelder van AZ kwam tot dusver tot twaalf jeugdinterlands, met tien treffers als resultaat. Van de Looi heeft besloten om geen vervanger op te roepen voor de afgehaakte De Wit. De selectie van Jong Oranje bestaat nu uit 21 spelers. Eerder deze week vertrok Ryan Gravenberch naar het 'grote' Oranje en viel Tyrell Malacia geblesseerd uit. Azor Matusiwa en Sherel Floranus werden gelijk opgeroepen als vervangers.

Door de promotie van Gravenberch en het afhaken van De Wit blijven er nog maar vier middenvelders over in de selectie van Jong Oranje. Voor de aankomende interlands op eigen bodem en in Portugal heeft Van de Looi alleen nog maar de beschikking over Jurgen Ekkelenkamp Abdou Harroui, Ludovit Reis en Azor Matusiwa (FC Groningen).

Jong Oranje treedt zondag in het stadion van Almere City FC aan tegen Jong Wit-Rusland, met 14.30 uur als aanvangstijdstip. Drie dagen later, op 18 november, is Jong Portugal de tegenstander. Het treffen in Portimão begint om 20.30 uur Nederlandse tijd. Jong Oranje staat met 24 punten uit 8 duels bovenaan in kwalificatiegroep G en is reeds geplaatst voor het EK van 2021.

Definitieve selectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Justin Hoogma (FC Utrecht), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta), Ludovit Reis (VfL Osnabrück), Azor Matusiwa (FC Groningen)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig) en Kaj Sierhuis (Stade Reims).