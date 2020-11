Ihattaren openhartig over gevolgen van zwaarste periode uit zijn leven

Mohamed Ihattaren kijkt in een openhartig gesprek terug op een loodzware periode uit zijn leven op persoonlijk gebied. De vader van de aanvallende middenvelder van PSV overleed in oktober 2019 na een kort ziekbed, al betekende dat niet dat de jonge spelmaker het voetbal even opzij kon zetten. De vreselijke gebeurtenis had enorm veel impact op de speler Ihattaren, zo verklapt hij in gesprek met Andy van der Meijde.

"De fans hebben de echte Ihattaren nog niet gezien", vertelt de openhartige Ihattaren in het Videoland-programma Andy niet te Vermeijde. "Ik begon lekker, maar was er met mijn hoofd niet helemaal bij." De PSV'er doelt met die uitspraak op de ziekte en het overlijden van zijn vader, nu ruim een jaar geleden. "Ik reed elke dag op en neer, tussen Eindhoven en Utrecht (waar Ihattaren is opgegroeid, red.). Daar was ik tot laat in het ziekenhuis. Ik was met andere dingen bezig, maar speelde in die drukke dagen bijvoorbeeld wel thuis tegen Ajax."

Het verdriet om het overlijden van zijn vader moest Ihattaren zien te combineren met zijn verplichtingen als contractspeler van PSV. Een zeer lastige combinatie, erkent de pas achttienjarige middenvelder van de Eindhovenaren. "Ondanks alles heb ik gepresteerd, maar dat was echt moeilijk. Gelukkig kwamen mijn broers elke wedstrijd kijken. Zij gaven mij steun." Als eerbetoon heeft Ihattaren de naam van zijn vader, Mustapha, op zijn linkervoetbalschoen laten zetten. De naam van zijn moeder prijkt op de rechtervoetbalschoen.

"Ik ben linksbenig. Elke goal die ik er met links in schiet, daar zit zijn kracht achter", verklaart Ihattaren één en ander. De jonge PSV-speler zit nog steeds middenin het rouwproces. "Of ik hem mis? Ja man, natuurlijk", zegt hij tegen Van der Meijde. "Ik zal het nooit echt goed verwerken, denk ik. Het is wel je vader. Het is niet iemand die je zomaar één, twee, drie kunt vergeten. En als je je vader vergeet, dan heb je denk ik nooit liefde voor hem gevoeld", aldus Ihattaren.