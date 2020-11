Mundo Deportivo: Barcelona kent één obstakel bij komst van Depay

Memphis Depay blijft in beeld bij Barcelona, al moet de club wel eerst een speler verkopen om budget vrij te maken voor de komst van de aanvaller van Olympique Lyon. Mundo Deportivo, dat Depay vrijdag pontificaal op de voorpagina heeft geplaatst, meldt dat Martin Braithwaite het kind van de rekening is in de selectie van trainer Ronald Koeman. De Deense aanvaller werd in februari van dit jaar overgenomen van Leganés, wat destijds veel stof deed opwaaien.

Koeman is naar verluidt niet onder de indruk van Braithwaite en de spits uit Denemarken staat dan ook op de nominatie om in januari verkocht te worden, zo benadrukt bovengenoemde Spaanse krant. Door het wegvallen van diens salaris en de eventuele transfersom is het voor Barcelona mogelijk om zaken te doen met Lyon, met Depay als inzet van de gesprekken. De Oranje-international geeft toe dat hij het een eer vindt om gelinkt te worden aan de Catalaanse grootmacht. "Wie zou dat niet willen? Het is een topclub, één van de grootste in de wereld. Iedereen wil dat. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar nogmaals: ik ben er nu niet mee bezig", zo liet hij na afloop van het oefenduel met Spanje optekenen in de Spaanse media.

Mundo Deportivo benadrukt tevens dat Barcelona tijdens de eerstvolgende transferperiode slechts vijf of zes miljoen euro kwijt is voor Depay. Enkele maanden werd de transferwaarde van de aanvaller van Lyon en Oranje nog geschat op 25 miljoen euro. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas lijkt voorlopig niet mee te willen werken aan een tussentijds vertrek van Depay. Een transfervij vertrek volgend jaar zomer ligt dan ook voor de hand. "Inderdaad, we kunnen hem niet houden zodra zijn contract afloopt", zei de preses deze week in gesprek met RMC Sport.

Barcelona hoeft wat betreft Aulas in januari met een transfersom aan te kloppen in Lyon. "Ik was in de zomer de eerste die zei dat hij niet naar Barcelona zou gaan. Niemand luisterde naar me tijdens de transferwindow, omdat iedereen dacht dat hij zou vertrekken. En dat gold niet alleen voor Memphis, we hebben ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé behouden. In een jaar zonder Europees voetbal moeten we absoluut goed presteren. Dus Memphis blijft tot het einde van het seizoen", aldus de besliste Aulas. Depay werd in 2017 voor maximaal 25 miljoen euro overgenomen van Manchester United.