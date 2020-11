Cynici linken gebruik Bale van laptop bij interland aan voorkeur voor golf

Gareth Bale keek donderdagavond vanaf de tribune in het Liberty Stadium van Swansea City naar de oefeninterland tussen Wales en de Verenigde Staten (0-0). De aanvaller van Tottenham Hotspur haalde op een gegeven moment zijn laptop tevoorschijn en volgens menigeen op Twitter was dat om het golftoernooi The Masters 2020 in het Amerikaans Augusta te kijken. Bale is een fervent liefhebber van de sport en staat in zijn vrije tijd geregeld op de gofbaan.

Interim-bondscoach Robert Page, die voorlopig de taken overneemt van de van mishandeling beschuldigde Ryan Giggs, vindt het hele verhaal rondom Bale echter een storm in een glas water. "Ik weet eerlijk gezegd niet waar de spelers die niet tot de selectie behoorden mee bezig waren", zo stelt Page na afloop van het doelpuntloze gelijkspel van zijn elftal in Swansea. "Er zijn verder ook geen problemen. Balo is erbij en voor de wedstrijd heeft hij de spelers in de kleedkamer nog bemoedigend toegesproken."

One million per cent chance that is The Masters Gareth Bale is watching pic.twitter.com/J1705KBDX6 — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 12, 2020

"Ik denk dat Bale nog nooit zo fit is geweest en daar kunnen wij met Wales alleen maar van profiteren", aldus de hoopvolle Page. "Het is geweldig dat hij weer wekelijks aan spelen toekomt en bij Tottenham naar een topconditie wordt gebracht." Dat Bale tegen de Verenigde Staten op de tribune plaatsnam had een duidelijke reden. "We willen dat Gareth zondag (tegen Ierland in de Nations League, red.) voor ons gaat vlammen." Drie dagen later, op woensdag 18 november, treedt Wales aan tegen Finland. Beide duels worden afgewerkt in het stadion van Cardiff City.

Bale krijgt wel vaker het verwijt dat hij golf verkiest boven zijn vak als profvoetballer. Met name in zijn periode bij Real Madrid waren de uren die de aanvaller doorbracht op de golfbaan vaak onderwerp van gesprek in de Spaanse media. In augustus werd hij op de dag van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City door El Chiringuito TV gespot op een golfbaan in Madrid. Bale behoorde destijds op eigen verzoek niet tot de selectie van trainer Zinédine Zidane. Ruim een maand later stapte hij op huurbasis over naar Tottenham.