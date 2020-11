Depay lyrisch over Oranje-collega: ‘Hij is fantastisch en kan alles’

Memphis Depay is blij dat hij bij het Nederlands elftal samen mag spelen en trainen met Frenkie de Jong. Volgens de aanvaller van Olympique Lyon beschikt de middenvelder van Barcelona over alle kwaliteiten die nodig zijn om te slagen op het allerhoogste niveau. In het verleden had Depay een soortgelijke band met recordinternational Wesley Sneijder.

"Hij gaf de bal altijd heerlijk op maat", is Depay in de nieuwe editie van FHM. "Als ik kijk naar mijn teamgenoten nu dan heb ik de beste klik met Frenkie de Jong. Hij vindt mij heel vaak. Frenkie is fantastisch. Zijn techniek, zijn dribbel. Hij kan alles: opbouw verzorgen, assists geven en hij kan ook scoren." De Oranje-aanvaller stipt wel een verbeterpunt aan in het spel van De Jong. "Alleen moet hij vaker schieten, dat heb ik hem ook gezegd. Buiten het veld kan ik het beste opschieten met Quincy Promes, hij is een van mijn beste vrienden."

Depay heeft naast Sneijder ook goede herinneringen aan het samenspelen met Arjen Robben, Robin van Persie en Rafael van der Vaart. "Maar Edwin van der Sar is natuurlijk een legend", benadrukt de aanvaller van Oranje, die woensdag met 1-1 gelijkgespeelde tegen Spanje. "En dan heb ik namen als Dennis Bergkamp en Ruud Gullit niet eens genoemd. Ik kan er echt niet vijf kiezen. Ik moet in elk geval nog heel hard werken om me bij dit rijtje namen te voegen", aldus de zelfkritische Depay.

Op clubniveau ligt de toekomst van Depay wellicht bij Barcelona, dat al vaak met de aanvaller van Olympique Lyon in verband is gebracht. "Haha, misschien. Je weet niet hoe het loopt." Het Camp Nou is sowieso zijn favoriete stadion. "De manier hoe het is gebouwd, de ligging dicht bij zee, het clublied dat door het stadion galmt als je naar buiten komt. En dan zitten er een kleine 100.000 man op de tribunes. Als je daar tegen speelt is het een stuk lastiger dan als ze voor je juichen, weet ik uit ervaring." Depay verloor in 2019 in de achtste finale van de Champions League met 5-1 van Barcelona. "Het is een ongelooflijk indrukwekkend stadion."