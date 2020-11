Half januari mogelijk proeven met publiek bij voetbalwedstrijden

Voetbalstadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie worden mogelijk vanaf half januari weer deels gevuld. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft hierover vanochtend gesproken met de evenementenbranche, zo meldt de NOS. Het plan is om medio januari proeven in testsituaties uit te voeren om voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoek met meer publiek mogelijk te maken.

Belangrijke voorwaarde om dergelijke proefevenementen door te laten gaan is dat de regio waarin het evenement plaatsvindt geen risicogebied is. Het risiconiveau moet maximaal 1 zijn, dat wil zeggen waakzaam. De evenementenbranche wil samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft gegevens verzamelen over het besmettingsniveau in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote aantallen bezoekers buiten. Gekeken wordt dan naar het gedrag van de bezoekers, de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen.

Keijzer stemt in met twee voorstellen: voetbalwedstrijden en concerten waarbij het publiek moet zitten, en bioscopen. Voor festivals en concerten waarbij het publiek rondloopt is het nog te vroeg. Hiervoor gaf Keijzer derhalve geen groen licht. De evenementensector wil gaan werken met een toegangsbeleid voor het publiek. Om binnen te komen moeten mensen in ieder geval een recente negatieve PCR-coronatest hebben. “Dit is goed voor de Nederlandse bevolking. Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan”, aldus Keijzer.