Crouch ‘genaaid’ door Real-back: ‘Nog nooit zo graag iemand willen slaan’

Peter Crouch werd in 2011 in het duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League met twee gele kaarten van het veld gestuurd. De tweede gele prent volgde na een vermeende overtreding van de toenmalige spits van Tottenham Hotspur op linksback Marcelo. Crouch is jaren later nog steeds van mening dat de vleugelverdediger van de Koninklijke zich aanstelde bij het duel met de Engelsman.

"Ik zat in de kleedkamer onder het stadion, waardoor je de fans van Real heel goed kon horen", blikt Crouch terug in de Paddy Power's From the Horses Mouth-podcast. "Ik had een handdoek over mijn hoofd, terwijl ik hoorde hoe Real doelpunt na doelpunt maakte. Ik dacht: Dat is mijn schuld. Ik voelde me toen heel erg slecht en had dan ook ontzettend veel spijt. Die gele kaarten waren echter niet voor honderd procent mijn schuld. Bij de eerste gele kaart, een tackle op Sergio Ramos, kon ik me nog voorstellen dat de scheidsrechter mij bestrafte. Bij de tweede gele kaart wilde ik Marcelo de doorgang beletten met een tackle en dat ging er wellicht wat ruig aan toe. Maar ik heb hem absoluut niet geraakt."

A ver niños ratas, ustedes que opinan?

Debía Marcelo esperar que le destrozara el tobillo? Si Crouch tenia amarilla desde el minuto 8 no era de gratis precisamente. pic.twitter.com/bH3vAuu58G — Temístocles Petit (@Tj_Petit) November 12, 2020

"Marcelo springt echter de lucht in en begint daarna te rollen op de grond", gaat Crouch verder met zijn terugblik op het verhitte duel in het Santiago Bernabéu. "Er is beelden waarop is te zien dat hij naar de scheidsrechter kijkt en juicht wanneer de rode kaart voor mij wordt getrokken. Toen stond hij ook gelijk weer op zijn benen. Ik heb nog nooit zo graag iemand voor zijn gezicht willen slaan! De spelers van Real zagen het echter als een overwinning. Ze wonnen de wedstrijd (4-0, red.) en haalden mij uit het duel. Ik was zo naïef om mee te gaan in hun spelletjes."

Tottenham verloor ook op eigen veld van Real (0-1), waardoor in de kwartfinale een einde kwam aan het Europese avontuur van de Londense club. Crouch vertrok nog diezelfde zomer bij the Spurs, met Stoke City als zijn nieuwe werkgever. Na een korte periode bij Burnley zette de boomlange aanvaller in 2019 op 38-jarige leeftijd definitief een punt achter zijn actieve loopbaan.