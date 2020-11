Oranje favoriet bij Voetbalpraat: ‘Dit doet mee voor slechtste poule ooit’

Noord-Macedonië plaatste zich donderdagavond voor het EK van volgend jaar door de allesbeslissende play-off tegen Georgië met 0-1 te winnen. De ploeg van bondscoach Igor Angelovski komt op de eindronde terecht in Groep C, de poule met Nederland, Oostenrijk en Oekraïne. Volgens de analisten van Voetbalpraat doet de poule van Oranje mee voor ‘de slechtste ooit’ op een eindtoernooi. “Een dodelijke poule”, aldus een sarcastische Leo Driessen.

“Deze poule gaan we overleven”, stelt Mark van Rijswijk, voetbalcommentator bij FOX Sports. Presentator Milan van Dongen vraagt zijn tafelgasten of Oranje is ingedeeld in de slechtste poule in de historie van het EK. “Vier jaar geleden had je een poule met Albanië en Roemenië”, reageert Van Rijswijk. “Daar zaten toen Frankrijk en Zwitserland bij. Dat komt dan een beetje in de buurt. Dit doet mee voor slechtste poule ooit op een EK.”

“Maar Oekraïne is geen slecht land”, merkt Driessen op. “Denken we niet te licht over Oostenrijk en Oekraïne? Het zijn geen aansprekende landen, dat is misschien iets anders.” Van Rijswijk haakt in en wijst naar de uitbreiding van het EK van 16 naar 24 deelnemende landen. “Het is niet zo dat ze er niks van kunnen, maar vergeleken met andere poules uit het EK... Voorheen had je gewoon minder landen op een EK, dus dan zat Nederland in de groepsfase bijvoorbeeld bij Frankrijk.”

Van Rijswijk zegt de selectie van Noord-Macedonië geanalyseerd te hebben en komt tot de conclusie dat de confrontatie drie punten moet opleveren voor Oranje. “Ik denk dat wij Noord-Macedonië gaan verslaan”, stelt hij. “Oekraïne is wel een goede ploeg”, vindt Kees Kwakman. “Maar het had zeker slechter kunnen zijn, dus het is zeker zo dat je in een poule zit die je door moet komen.” Nederland-Macedonië is de laatste wedstrijd in Groep C en wordt op 21 juni gespeeld. Oranje opent het EK op 13 juni tegen Oekraïne, waarna vier dagen later Oostenrijk de opponent is. Alle duels vinden plaats in de Johan Cruijff ArenA.