Özil kiest met gifje kant van Aubameyang in Twitter-rel met Kroos

Toni Kroos liet onlangs weten dat hij de manier van juichen van Pierre-Emerick Aubameyang, die na het maken van een doelpunt soms een masker opzet, 'heel dom' vindt. Het kwam de middenvelder op een sneer te staan van de Arsenal-spits via Twitter. De aanvaller uit Gabon benadrukte dat hij zo juichte voor zijn kinderen, om er gelijk aan toe te voegen: "Trouwens, heeft die Toni Kroos eigenlijk kinderen?" Ploeggenoot Mesut Özil lijkt aan de kant van Aubameyang te staan.

Özil deelt via Twitter complimenten uit aan Aubameyang, met de tekst 'de beste manier van juichen' bij een GIF'je waarop te zien is dat de aanvaller van the Gunners met een masker op een treffer viert. Özil geeft hiermee wellicht een boodschap af aan Kroos. De onderlinge relatie lijkt behoorlijk bekoeld te zijn sinds de middenvelder van Arsenal niet langer uitkomt voor Duitsland. Kort na het desatreus verlopen WK van 2018, toen de Duitsers in de groepsfase strandden, zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan. Reden hiervoor was de kritiek die hij onder meer kreeg van de Duitse voetbalbond na aanvang van zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Londen.

"Ik ben altijd trots geweest om voor Duitsland te spelen, maar ik voel me nu gediscrimineerd en niet gerespecteerd door de Duitse voetbalbond. Daarom heb ik dit moeilijke besluit genomen", schreef Özil destijds in een verklaring op Twitter. "In de ogen van Reinhard Grindel (toenmalig bondsvoorzitter, red.) en zijn supporters ben ik een Duitser wanneer we wedstrijden winnen, maar een immigrant wanneer we verliezen. Ondanks dat ik belasting betaal in Duitsland, donaties doe aan Duitse scholen en met Duitsland wereldkampioen ben geworden in 2014, word ik nog steeds niet geaccepteerd in de samenleving."

Kroos deed de woorden van Özil destijds af als 'onzin'. "Ik denk dat Özil zelf ook wel weet dat er binnen de nationale ploeg en binnen de DFB geen racisme bestaat", vertelde de Real-speler in augustus 2018 in een interview met BILD. "Özil heeft in een groot deel van zijn verklaring gelijk, maar dat wordt helaas overschaduwd door het hoge onzingehalte. Het is terecht dat Özil kritiek kreeg op zijn foto met Erdogan. Hij heeft bovendien de tijd gehad om uitleg te geven."

De Duitser in Spaanse dienst had dus ook een duidelijke mening over het juichen van Aubameyang. "Ik vind het heel erg dom als ze gerepeteerde dansjes of choreografieën uitvoeren", zei Kroos in de podcast Eindfach mal Luppen. "Erger nog is als er voorwerpen in hun sokken verstopt zitten. Hij (Aubameyang, red.) haalde ooit een masker tevoorschijn. Daar houdt het voor mij op, hoor. Ik denk ook niet dat dat een goed rolmodel is, wat een onzin!"