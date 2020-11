Neymar gaat in de aanval en eist bijna 60 miljoen euro van Barcelona

De advocaten van Neymar zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van een rechtbank in Barcelona over een tekenpremie van de Brazilians international, zo melden Spaanse media vrijdagmorgen. Neymar meent nog altijd recht te hebben op 43,65 miljoen euro als tekenpremie, toen hij in 2016 zijn contract bij Barcelona had verlengd tot medio 2021, met een optie voor een extra jaar. Een jaar later vertrok hij echter naar Paris Saint-Germain.

Omdat Neymar slechts een klein deel van de verbintenis uitdiende, wilde de club niet betalen. Barcelona eiste op zijn beurt 22 miljoen euro van Neymar wegens contractbreuk. De rechter ging deels mee in de lezing van de Catalanen en veroordeelde de aanvaller in juni tot een betaling van 6,7 miljoen. Tegen die uitspraak zijn de advocaten nu in beroep gegaan. Radiozender Cadena SER meldt dat Neymar nog altijd inzet op een betaling van 43,65 miljoen euro en daarnaast ook nog eens de rente over dat bedrag wil ontvangen. In zijn totaliteit gaat het om bijna zestig miljoen euro.

In de tussentijd zijn Barcelona en Neymar inmiddels ook in een andere juridische strijd verwikkeld geraakt. Na onderzoek van de Spaanse belastingdienst is gebleken dat Barcelona in het verleden bij de aanvaller minder belasting heeft ingehouden dan gebruikelijk was en derhalve meer salaris heeft uitgekeerd. Barcelona wil nu via een rechtszaak een bedrag van in totaal 10,2 miljoen euro terugvorderen.

Neymar vormde jarenlang een succesvolle voorhoede met Lionel Messi en Luis Suárez en was goed voor 105 doelpunten in 186 officiële wedstrijden. Na twee landstitels en winst van de Champions League en het WK voor clubteams besloot de Braziliaan om te vertrekken, daar hij niet langer in de schaduw van Messi wilde staan en een serieuze kanshebber voor de Ballon d’Or wilde zijn. Dat laatste is sindsdien niet gelukt. Tot vorig jaar zomer was hij in beeld om naar het Camp Nou terug te keren, maar afgezien van de financiële kant van het verhaal lijkt dat gezien de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied geen optie meer.

Neymar verdient het verbazingwekkende salaris van 36,8 miljoen euro per jaar in het Parc des Princes, wat neerkomt op een bedrag van ruim 700.000 euro per week. Beide partijen zijn momenteel in gesprek over een langere samenwerking. Bij PSG is Neymar er financieel enorm op vooruitgegaan ten opzichte van zijn contract bij Barcelona. In het Camp Nou verdiende hij al niet slecht, maar met 300.000 euro per week lag zijn inkomen in Spanje aanzienlijk lager.