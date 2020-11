Tadic sprakeloos en in tranen na uiteenspatten EK-droom Servië

Servië zal volgend jaar zomer niet op het EK te bewonderen zijn. Schotland bleek donderdagavond na het nemen van strafschoppen te sterk in de play-offs om een ticket voor het eindtoernooi in 2021. De hevig teleurgestelde Dusan Tadic zoekt na afloop van het echec naar oorzaken voor de mislukte avond van de Servische nationale ploeg in Belgrado.

"Ik heb geen idee waar het is misgegaan", laat Tadic, die in tranen was, na de ontmoeting met de Schotten weten tegenover het Servische medium TV Sport Club. "We hebben het misschien weinig afgedwongen. Het is moeilijk om hierover te praten." Servië kwam in de slotminuut van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte dankzij Luka Jovic. In de verlenging bleef een winnende treffer uit, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Schotland zegevierde (4-5) en liet het thuisland ontgoocheld achter.

Servië sleept er een verlenging uit ?? Invaller Jovic flikt het in de 90ste minuut ?? We gaan dus nog even door... ??#ZiggoSport #EURO2020 #SRBSCO pic.twitter.com/TMXI3Jkm9X — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2020

Tadic denkt niet dat zijn ploeggenoten zich lieten verrassen door de speelwijze van Schotland. "We wisten hoe ze zouden spelen tegen ons. We begonnen niet goed aan de wedstrijd, heel timide ook. We kwamen nog wel terug, maar het had veel beter gemoeten. Na de gelijkmaker kregen we de geest, maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn", aldus de aanvoerder van Ajax, die negentig minuten meedeed en een strafschop benutte in de penaltyreeks. Voor Tadic had het na het WK in 2018 de tweede keer kunnen zijn dat hij zich zou plaatsen voor een groot toernooi.

Volgens bondscoach Ljubisa Tumbakovic hielden zijn spelers zich niet aan de gemaakte afspraken. "Een duel als deze vraagt veel. De favorietenrol op eigen veld zonder publiek, maakt het nog moeilijker. Het is heel moeilijk om nu de juiste woorden te vinden", aldus de Servische keuzeheer, die boos reageerde op de vraag of hij opstapt als bondscoach. "'Wat zou er gebeuren als we ons hadden gekwalificeerd? Dan vraag ik toch ook niet of jij opstapt?"