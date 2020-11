John de Jong zegt niet meteen ‘ja’ tegen flirtend AS Roma

AS Roma heeft serieuze interesse in technisch manager John de Jong van PSV, zo werd donderdagavond bekend. De afgelopen dagen is de belangstelling voor de directeur van de Eindhovense club vanuit Italië concreet geworden en heeft hij aan algemeen directeur Toon Gerbrands laten weten dat hij door de Serie A-club is benaderd. Het Eindhovens Dagblad schrijft vrijdag dat De Jong desalniettemin niet meteen ‘ja’ zal zeggen op een aanbieding.

AS Roma is onlangs voor ongeveer 87 procent van de aandelen in handen gekomen van de Friedkin Group, met aan het hoofd multimiljardair Dan Friedkin. Als het aan de investeerders uit de Friedkin Group ligt, groeit de club uit Rome binnen de kortste keren uit tot een serieuzere concurrent voor Juventus. Luis Campos, sportief directeur van OSC Lille, is volgens De Telegraaf en diverse Italiaanse media de nummer één voor de vacante functie. De gesprekken, die al bijna twee weken duren, lijken vastgelopen en De Jong geldt als zeer serieus alternatief.

Intern bij PSV ziet niemand De Jong graag vertrekken, al is er volgens het Eindhovens Dagblad alle begrip voor als AS Roma doorpakt én De Jong op de avances wil ingaan. De oud-voetballer werd in oktober 2018 tot de nieuwe technisch manager benoemd. De Jong werkte als hoofdscout al voor de Eindhovenaren en werd in zijn rol de definitieve opvolger van Marcel Brands. De Jong was al technisch manager op interim-basis toen Brands in mei 2018 na acht jaar bij PSV vertrok en bij Everton in Engeland aan de slag ging.

De Jong is AS Roma met name in het oog gesprongen om zijn verleden als hoofd scouting bij PSV. Als rechterhand van Brands was hij veelal actief in Zuid-Amerika. Het Eindhovens Dagblad gaat ervan uit dat De Jong niet de laatste kandidaat zal zijn waar AS Roma contact mee zoekt. De Jong, die nog een contract tot de zomer van 2022 heeft, twijfelt namelijk of hij op dit moment PSV wel moet verlaten.