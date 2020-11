Driessen: ‘Voor velen bevestiging dat De Boer het Ajax-signatuur uitdraagt’

Valentijn Driessen constateert dat bondscoach Frank de Boer de opstelling van het Nederlands elftal anders invult dan zijn voorganger Ronald Koeman. Memphis Depay speelt tegenwoordig vanaf de linkerkant in Oranje, terwijl er ook dingen zijn veranderd op het middenveld. De Oranje-watcher waarschuwt De Boer dat de wijzigingen die zijn doorgevoerd op termijn wel moeten zorgen voor overwinningen. In zijn eerste vier interlands wist de nieuwe keuzeheer namelijk nog niet te winnen.

"Waar Koeman durfde te bouwen op de grilligheid van zijn beste aanvaller Memphis Depay in de spits, daar kiest De Boer liever voor de vastigheid van het aanspeelpunt Luuk de Jong", schrijft de chef voetbal in zijn column voor De Telegraaf. "Opmerkelijk, want hoewel de bondscoach Depay z’n vrijheid gunt vanuit de linksbuitenpositie, wordt hij toch beperkt in zijn speelruimte." Driessen ziet meer risicofactoren bij Oranje. "Verder neigt De Boers voorkeur naar Donny van de Beek (ex-Ajax) als aanvallende middenvelder boven Georginio Wijnaldum (ex-Feyenoord en -PSV). Hij moet een linie terug en de balans bewaken naast Frenkie de Jong in plaats van het avontuur op te zoeken in het vijandelijke strafschopgebied. Waar zijn nadrukkelijke voorkeur ligt."

Volgens Driessen kunnen de keuzes van De Boer verstrekkende gevolgen hebben. "Direct gevolg van De Boers keus voor Luuk de Jong en Van de Beek is dat hij het productieve Koeman-koppel Depay-Wijnaldum uit elkaar haalt" vervolgt de voetbalverslaggever. "Die twee voelen elkaar als spits en nummer 10, als doelpuntenmaker en aangever feilloos aan. Samen namen ze 21 treffers voor hun rekening in het tijdperk Koeman (twintig interlands) en ongeveer evenveel assists." Driessen denkt dat er onvrede kan ontstaan binnen de spelersgroep, mochten resultaten uitblijven. "Ergernis komt ongetwijfeld boven als de prestaties van het team en die van bijvoorbeeld Depay en Wijnaldum te lijden hebben onder De Boers aanpassingen. In vier interlands onder De Boer hebben beiden nog niet gescoord en was Depays assist voor Van de Beeks goal tegen Italië een geblokt schot."

Daarnaast benadrukt Driessen nog maar eens dat De Boer vaak het verwijt krijgt rond te kijken in de Ajax-school. "Het tussentijds oproepen van Ajacied Ryan Gravenberch en ex-Ajacied Sven Botman is voor velen buiten Amsterdam klaarblijkelijk de bevestiging dat de nieuwe bondscoach nadrukkelijk het Ajax-signatuur uitdraagt", verduidelijkt de columnist, die gelijk een voorbeeld geeft. "Dat sentiment leeft en kwam eerder aan de oppervlakte toen De Boer vorige maand Feyenoorder Steven Berghuis eerst passeerde en later slachtofferde om tactische redenen. En vrijdag, toen Feyenoorder Justin Bijlow afviel voor de definitieve selectie. Later haalde de bondscoach de doelman er alsnog bij, maar die haakte geblesseerd af." Een waarschuwing voor De Boer volgt. "De Boer zal zich rekenschap moeten geven dat zo’n gevoel van Amsterdam versus Rotterdam of Ajax versus PSV in zijn gezicht kan ontploffen als hij niet presteert bij Oranje."