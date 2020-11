Ben Yedder test daags na 57 minuten voor Frankrijk positief op corona

Wissam Ben Yedder heeft het trainingskamp van Frankrijk donderdagavond laat verlaten. De spits van AS Monaco heeft namelijk positief getest op het coronavirus, zo heeft de Franse voetbalbond (FFF) in een verklaring laten weten. Voetbalminnend Frankrijk houdt zijn hart vast omdat Ben Yedder een dag eerder nog gewoon in actie kwam voor les Bleus.

Ben Yedder verscheen woensdagavond aan het startsignaal van de oefeninterland tegen Finland (0-2 verlies). De aanvaller werd na 57 minuten spelen naar de kant gehaald ten faveure van Antoine Griezmann. Daags na de ontmoeting in Parijs trainde Ben Yedder niet mee met de spelers van bondscoach Didier Deschamps en ging hij meteen in zelfquarantaine.

De Franse voetbalbond heeft donderdag uit voorzorg een coronatest afgenomen bij alle internationals en vandaag komt de UEFA om dezelfde reden langs. Vandaag en morgen worden daar de uitslagen van bekend. Frankrijk speelt zaterdag in de Nations League tegen concurrent Portugal in Lissabon en drie dagen later treden les Bleus thuis tegen Zweden aan.

Bij Kroatië stond Domagoj Vida woensdagavond de eerste 45 minuten van de oefeninterland tegen Turkije (3-3) op het veld. In de rust kwam de uitslag binnen dat de verdediger het coronavirus had. Op woensdagochtend vond er namelijk een testronde plaats, in het kader van het Nations League-duel met Zweden dat zaterdag op het programma staat. Daar kwam dus, zo bleek dus in de rust, een positieve test voor Vida uit, terwijl hij maandag in aanloop naar de oefeninterland tegen Turkije negatief had getest.