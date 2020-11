Argentinië baalt van VAR; ‘scorende’ Lionel Messi moet wéér overgeven

De kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Paraguay voor het WK van 2022 heeft donderdagavond lokale tijd geen winnaar opgeleverd. De krachtmeting in La Bombonera eindigde in 1-1. Dat betekent dat beide teams na drie ontmoetingen nog ongeslagen zijn: Argentinië leidt de dans met zeven punten, terwijl Paraguay vijf punten heeft. Paraguay verloor sinds de 6-1 nederlaag in 2015 niet één van de laatste vier onderlinge duels.

De fans in Argentinië maakten zich voor aanvang van de wedstrijd zorgen over de toestand van Lionel Messi, die tijdens de warming-up moest overgeven. Ook tijdens de volksliederen oogde de aanvaller niet comfortabel en enkele minuten na de aftrap moest hij opnieuw overgeven. Dat overkwam de vedette in het verleden wel vaker. Jaren geleden gaf Messi aan dat slechte eetgewoontes hier debet aan waren, maar dat hij vervolgens beter is gaan letten op wat hij eet en drinkt.

Paraguay startte goed in Buenos Aires en de voorsprong in de 21e minuut was dan ook verdiend. Miguel Almirón werd na een goede actie onderuitgehaald door Lucas Martínez, waarna Ángel Romero de bal vanaf elf meter achter Franco Armani schoot: 0-1. Het team van Lionel Scaloni had vervolgens meer balbezit, maar had moeite om voor gevaar te zorgen. Toch kwamen los Albicelestes vlak voor rust op 1-1.

Na een goede hoekschop van Giovani Lo Celso kopte Nicolás González de bal bij de eerste paal binnen. Lo Celso was ruim tien minuten eerder in het veld gekomen voor Exequiel Palacios, die een rugblessure overhield aan een lompe overtreding van Romero. Op slag van rust kwam Paraguay met de schrik vrij toen Antony Silva attent was op een inzet van afstand van Rodrigo De Paul.

In de openingsfase kon het duel alle kanten op: Lautaro Martinez en Gustavo Gómez faalden in de afwerking. Argentinië dacht na 57 minuten op voorsprong te komen via Messi, die een pass van Lo Celso verzilverde, maar de VAR wees de scheidsrechter op een overtreding die 26 seconden eerder was gemaakt. Silva redde achttien minuten voor tijd goed op een vrije trap van Messi en tot meer waren beide teams niet in staat. Argentinië, dat zonder Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez aantrad, speelt dinsdag in Peru, terwijl Paraguay dezelfde dag in eigen huis tegen Bolivia speelt.