Nachtmerrie van Dusan Tadic wordt werkelijkheid in Belgrado

Schotland heeft zich ten koste van Servië voor het EK van volgend jaar zomer geplaatst. In de beslissende play-off in Belgrado was het team van Steve Clarke donderdagavond na strafschoppen te sterk voor de spelers van Ljubisa Tumbakovic: 4-5, na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd. Het is voor het eerst sinds het WK van 1998 dat Schotland zich voor een landentoernooi kwalificeert. De Schotten namen in 1996 voor het laatst deel aan een EK. Dusan Tadic speelde negentig minuten voor Servië en benutte een strafschop in de noodzakelijke elfmeterreeks.

Schotland liet in de eerste helft de beste indruk achter in Belgrado. Het team van Clarke had meer balbezit en had zelfs met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Na een tegenaanval na ruim een half uur spelen dook John McGinn aan de linkerkant het strafschopgebied binnen en schoot hij de bal recht op Predrag Rajkovic af. De doelman keerde de ietwat zwakke inzet en was in de rebound net iets eerder bij de bal dan de aanvaller.

Servië sleept er een verlenging uit ?? Invaller Jovic flikt het in de 90ste minuut ?? We gaan dus nog even door... ??#ZiggoSport #EURO2020 #SRBSCO pic.twitter.com/TMXI3Jkm9X — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2020

Servië deelde bij tijd en wijle enkele speldenprikjes uit, maar de meest gevaarlijke poging was een afstandsschot van Sasa Lukic. De eerste grote kans na rust was voor Schotland: na een uitstekende actie van Lyndon Dykes schoot Andy Robertson de bal flink over het doel van Rajkovic. Het was een voorbode van de 0-1. Servië kreeg de bal maar niet weg rondom het strafschopgebied en Filip Kostic schoot het leer pardoes in de voeten van Callum McGregor. Het was uiteindelijk Ryan Christie die ruimte zocht voor een diagonaal schot en het leer vanaf een meter of zeventien tegen de binnenkant van de rechterpaal mikte: 0-1.

Het duel ging daarna op en neer: pogingen van McGregor en Sergej Milinkovic-Savic gingen nipt naast de verkeerde kant van de paal. Daarna ging ook een kopbal van Aleksandar Mitrovic maar net naast het doel van David Marshall. Tot meer leek Servië niet in staat, maar in de negentigste minuut verscheen de gelijkmaker alsnog op het scorebord. Na een corner van Filip Mladenovic vanaf links dwong de vrijgelaten invaller Luka Jovic met een kopbal via de grond een noodzakelijke verlenging af: 1-1.

In de eerste helft van de verlenging waren Stephen O’Donnell en Ryan Jack dicht bij de 1-2 en was het aan een uitstekende redding van Marshall te danken dat een schot door een woud van benen niet tot de 2-1 van Servië leidde. Niet veel later ging een inzet van Aleksandar Katai maar nipt naast en de invaller dwong Marshall daarna ook tot een redding. In de strafschoppenreeks was Mitrovic de schlemiel. Marschall raadde zijn intenties en dat was ook de enige gemiste strafschop in de reeks: 4-5.