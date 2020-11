Noord-Ierland ziet EK-ticket in verlenging in rook opgaan

Slowakije neemt volgend jaar zomer deel aan het EK. Het team van bondscoach Stefan Tarkovic had donderdagavond een verlenging nodig om in en tegen Noord-Ierland het toegangsbewijs voor het Europese toernooi te bemachtigen: 1-2. Slowakije mag zich nu gaan opmaken voor een groepsfase, waarin Spanje, Zweden en Polen de opponenten in Groep E zijn.

Na zeventien minuten spelen profiteerde Slowakije van slecht verdedigend werk bij Noord-Ierland. Een kopbal van de ongeconcentreerde George Saville net over de middenlijn stelde Juraj Kucka in staat om de bal na een rush van veertig meter in de korte hoek achter doelman Bailey Peacock-Farrell te schieten.

VERLENGING! ?? Via de voet van Skriniair komt Noord-Ierland in de slotfase op gelijke hoogte tegen Slowakije ??#ZiggoSport #EURO2020 #NIRSVK pic.twitter.com/oy5V4CZFJa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2020

Slowakije leunde op de minimale voorsprong en dat leek ook voldoende voor kwalificatie voor het EK, maar twee minuten voor het einde werkte Milan Skriniar de bal van dichtbij achter zijn eigen doelman na een goede actie van Paddy McNair aan de rechterkant: 1-1. In de noodzakelijke verlenging sloeg Slowakije in de 110e minuut toe in Belfast. Invaller Michal Durin was het eindstation van een tegenaanval en schoot de bal in de korte hoek: 1-2.

Slowakije is er voor de tweede keer als zelfstandig land bij op een EK. Vier jaar geleden reikten de Slowaken tot de achtste finales, waarin Duitsland met 3-0 te sterk was.