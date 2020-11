Szoboszlai schiet EK-droom van IJsland in krankzinnige slotfase aan diggelen

Hongarije heeft zich donderdagavond voor het EK van volgend jaar zomer geplaatst. De ploeg van bondscoach Marco Rossi, die vanwege het coronavirus was vervangen door assistent Cosimo Inguscio, leek onder toeziend oog van scheidsrechter Björn Kuipers juist uitgeschakeld te gaan worden door IJsland, dat dik vijf kwartier aan de leiding ging. In de slotminuten sloeg Hongarije echter tweemaal toe en is men er net als op het EK van 2016 weer bij.

IJsland nam na elf minuten spelen de leiding. Gylfi Sigurdsson leek het Peter Gulácsi makkelijk te maken door de bal uit een vrije trap recht op hem af te schieten, maar de keeper liet de bal klungelig door zijn handen glippen. Dat leek tot de uiterste slotfase ook de winnende treffer te worden, maar Hongarije sloeg in de laatste minuten genadeloos toe.

Sigurdsson en Kari Arnason maakten er in het strafschopgebied een potje van, waarna Loic Nego de bal van dichtbij in de linkerhoek schoot: 1-1. In de extra tijd schoot Dominik Szoboszlai zijn team op fraaie wijze naar het EK. De aanvallende middenvelder ontving de bal nota bene op eigen helft, mocht ongehinderd oprukken en schoot de bal via de rechterpaal binnen.

Wat een krankzinnige slotfase! ?? Szoboszlai schiet Hongarije in blessuretijd naar het EK, nadat de Hongaren in de 88ste minuut pas langszij waren gekomen ??#ZiggoSport #EURO2020 #HUNISL pic.twitter.com/FPY6J0Z8O4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2020

Niet IJsland, waar Albert Gudmundsson vijftien minuten voor tijd inviel, maar Hongarije mag zich dus gaan opmaken voor een loodzware groepsfase op het EK. Het team van Rossi is ingedeeld in Groep F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. Bij de vorige editie in 2016 reikte de nummer 47 van de FIFA-ranglijst tot de achtste finales, waarin het uitgeschakeld werd door België (0-4).