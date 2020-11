EK-groep van Nederlands elftal compleet na goal van Goran Pandev

Noord-Macedonië is de derde en laatste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK van volgend jaar zomer. De ploeg van bondscoach Igor Angelovski was in de allesbeslissende play-off met Georgië met minimaal verschil te sterk en bereikte voor het eerst een eindronde van een internationaal toernooi: 0-1. Het duel in een lege Dinamo Arena in Tbilisi was de finale van Pad D, de Nations League-route naar het EK voor de allerkleinsten van Europa.

In de halve finales van divisie D schakelde Georgië vorige maand Wit-Rusland uit (1-0) en was Noord-Macedonië te sterk voor Kosovo (2-1). Uitgerekend Goran Pandev schoot zijn land naar de winst. De 37-jarige vedette rondde in de 56e minuut een flitsende combinatie door het centrum via Eljif Elmas en Ilija Nestorovski af. De routinier is met 114 interlands recordinternational van Noord-Macedonië en met 36 doelpunten tevens topscorer aller tijden van zijn land.

Georgië, met Guram Kashia en Valeri Qazaishvili in de basis, ging in de achtervolging, maar de thuisploeg kreeg het niet voor elkaar om te scoren en strandde daardoor in het zicht van de haven. Na Oostenrijk en Oekraïne is Noord-Macedonië de derde tegenstander van het Nederlands elftal op het EK, dat volgend jaar op 11 juni van start gaat. Nederland-Macedonië is de laatste wedstrijd in Groep C en wordt op 21 juni gespeeld. Oranje opent het EK op 13 juni tegen Oekraïne, waarna vier dagen later Oostenrijk de opponent is. Alle duels vinden plaats in de Johan Cruijff ArenA.

GOAL! Noord-Macedonië op voorsprong! ??



Goran Pandev neemt zijn ploeg op sleeptouw en schiet de 1-0 binnen ????#ZiggoSport #EURO2020 #GEOMKD pic.twitter.com/iIdPMDHQVs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2020

Vanavond staan ook de finales in de divisies A, B en C op de agenda. In divisie A treft Hongarije in de finale IJsland in Boedapest. De winnaar komt op het EK terecht in de loodzware Groep F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. In de eindstrijd van divisie B kijkt Noord-Ierland in Belfast Slovakije in de ogen. Wie doorstoot, speelt op het EK in Groep E tegen Spanje, Zweden en Polen.

De finale van divisie C is een duel tussen Servië en Schotland in Belgrado. Op het EK belandt de winnaar in Groep D met Engeland, Kroatië en Tsjechië. Twintig van de 24 deelnemers veroverden hun ticket voor het EK, dat als gevolg van de coronapandemie naar 2021 verhuisde, vorig najaar al in de reguliere kwalificaties.