AS Roma wikt en weegt komst van John de Jong van PSV

John de Jong kan toetreden tot het organigram van AS Roma, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad donderdag. De technisch manager van de Eindhovense club is naar verluidt een van de drie kandidaten om aan de slag te gaan bij de Serie A-club, die momenteel niemand in dienst heeft die over de technische portefeuille gaat.

De Jong werd in oktober 2018 tot de nieuwe technisch manager van PSV benoemd. De oud-middenvelder werkte als hoofdscout al voor de Eindhovenaren en werd in zijn rol de definitieve opvolger van Marcel Brands. De Jong was al technisch manager op interim-basis toen Brands in mei 2018 na acht jaar bij PSV vertrok en bij Everton in Engeland aan de slag ging.

In februari van dit jaar leek het er even op dat de wegen van De Jong en PSV zouden scheiden. Tientallen woedende supporters bestormden bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) de hoofdingang van het Philips Stadion en eisten het vertrek van de technisch manager, die vervolgens aangaf dat hij een vertrek overwoog. De aankopen die hij vorig seizoen deed, konden geen goede indruk maken. De Jong bleef uiteindelijk technisch manager van PSV. Hij heeft nog een contract tot medio 2022.

De 43-jarige De Jong kwam tussen 2000 en 2008 tot 130 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 25 keer scoorde. Hij vierde vijf kampioenschappen met de club en speelde ook voor ADO Den Haag, FC Utrecht en sc Heerenveen.