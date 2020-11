De Telegraaf schept duidelijkheid na ‘afgaan van alarmbellen’ bij Ajax

Nicolás Tagliafico moet de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Paraguay in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) laten schieten. Argentijnse media maakten eerder vandaag melding van een blessure bij de linkerverdediger van Ajax en los Albicelestes, maar het fysieke malheur valt uiteindelijk mee.

Ajax hoeft zich geen zorgen te maken, zo benadrukt Ricardo Schlieper. “Nico is ok", laat de zaakwaarnemer donderdag aanDe Telegraaf weten. Volgens het dagblad gingen in de middag nog ‘alle alarmbellen af bij Ajax’. “Hij is niet honderd procent fit en geeft er de voorkeur aan om zich op de wedstrijd van woensdag in Peru te richten”, benadrukt Schlieper.

Het valt niet uit te sluiten dat een andere Ajacied, Lisandro Martínez, als linksback tegen Paraguay speelt. Facundo Medina van RC Lens is een andere optie. Martínez heeft tot dusver één interland op zijn naam staan. In maart 2019 speelde de linkspoot één helft van het vriendschappelijke duel met Venezuela, dat Argentinië met 3-1 klopgaf.

Het duel van volgende week met Peru wordt afgewerkt in de nacht van dinsdag op woensdag. Eenmaal terug in Nederland wacht Tagliafico een druk programma met Ajax, dat in 31 dagen tijd liefst 8 wedstrijden in alle competities dient af te werken. Het team van Erik ten Hag start zondagmiddag om 12.15 uur met een thuisduel met Heracles Almelo.