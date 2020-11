Denzel Dumfries blijft in beeld in Engeland: ‘De ideale aankoop’

De belangstelling van Newcastle United voor Denzel Dumfries is niet vervaagd. Engelse media, waaronder The Chronicle, verzekeren donderdag dat de rechterverdediger van PSV en het Nederlands elftal ‘de ideale aankoop’ is voor manager Steve Bruce en Newcastle. Voorafgaand aan de coronacrisis was de 24-jarige Dumfries reeds in beeld op St James’ Park, maar de interesse werd uiteindelijk niet geconcretiseerd.

The Chronicle verzekert dat Bruce ‘hunkert’ naar een rechterverdediger als Dumfries, ‘de explosieve rechtsback die de ideale aankoop zou zijn voor Newcastle United’. Bij The Magpies, die na acht speeldagen op een dertiende plaats in de Premier League staan, zorgt de positie van rechtsback voor de nodige hoofdbrekens bij Bruce, die Jacob Murphy, Javier Manquillo en Emil Krafth op deze plek liet starten en niet overtuigd raakte.

Dumfries was eerder ook in beeld bij Manchester United, dat uiteindelijk Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace overnam. De ex-speler van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen is al maanden een serieuze kandidaat bij Newcastle én enkele andere clubs in de Premier League. De vraagprijs van PSV voor de Oranje-international, die nog tot de zomer van 2023 in Eindhoven onder contract staat, bedraagt naar verluidt vijftien miljoen euro.

Oud-voetballer en analist Gary Neville was vorig jaar zomer in de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Engeland (3-1) niet over de verdedigende kwaliteiten van Dumfries te spreken. “Het is absoluut geen verdediger. Dat kon je na een minuut al zien”, verzekerde de pundit van Sky Sports. Voor Ronald Koeman en diens opvolger Frank de Boer was en is de twaalfvoudig Oranje-international echter een belangrijke spil.