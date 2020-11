Depay wil op Lowlands staan: ‘Ik ben meer dan alleen een voetballer’

Memphis Depay ambieert naast het voetbal een carrière als succesvolle rapper, zo laat de spits van Olympique Lyon en Oranje weten in de nieuwe FHM. Depay droomt ervan om op populaire festivals als Lowlands te staan. "Ik ben meer dan alleen een voetballer", aldus de 26-jarige aanvaller.

Depay heeft als rapper al meerdere tracks uitgegeven, maar stond nog nooit op een groot podium. "Lowlands is wel een van mijn dromen", erkent Depay. "Ik ben meer dan alleen een voetballer. Dat komt steeds meer naar buiten en dat is ook iets wat ik steeds meer naar buiten durf te brengen. We leven in een ander tijdperk waarin mensen meerdere dingen kunnen doen. Je hebt voetballers die het bij voetballen houden en we respect that, maar heel veel jongens doen er nog andere dingen naast. Artiesten zijn ook niet alleen maar artiesten, maar gaan bijvoorbeeld ook acteren."

Het rappen is een uitlaatklep voor Depay. "Ik heb vorig jaar een track opgenomen met Winne en een videoclip geschoten in Ghana. Dat was een supertof moment voor mij, omdat ik vroeger altijd naar hem luisterde en veel respect voor hem heb", aldus de aanvaller, die niet kan zeggen met wie hij nog wil samenwerken. "Voor nu zou ik het niet weten. Ik wil eerst zelf bouwen, laten zien wat ik kan en uiteindelijk creëer je dan fans die mijn sound dope vinden."

"Maar ik heb een tijdje geleden met Guus Meeuwis gesproken om ooit in het Philips Stadion op te treden", onthult de Oranje-spits. "Hij staat daar elk jaar voor duizenden mensen, dus you never know. Dat zou wel echt gruwelijk zijn. Je moet groot dromen." In april van dit jaar kwam Depay nog onder vuur te liggen, omdat hij in een rapclip verscheen met een lijger op zijn rug.