Terugkeer Mark van Bommel bij oude liefde ‘geen haalbare optie’

Het lijkt er niet op dat Mark van Bommel zijn trainersloopbaan vervolgt bij Fortuna Sittard. Volgens Voetbal International is de momenteel clubloze oefenmeester, die als speler enkele seizoenen uitkwam voor de Limburgers en in december vorig jaar werd ontslagen door PSV, momenteel 'geen haalbare optie' voor de hekkensluiter in de Eredivisie. De technische leiding van Fortuna kijkt in de zoektocht naar een opvolger van de woensdag ontslagen Kevin Hofland overigens ook over de grens.

"Maar ook in dat geval streven we naar iemand die past bij de club, de organisatie en de ambities", benadrukt algemeen directeur Ivo Pfennings donderdag in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Fortuna-bestuurder geeft toe dat het wegsturen van Hofland hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Het is gewoon een heel lastige situatie. Ik ken Kevin al vanaf de jeugd. We hebben zoveel meegemaakt, zijn vorig jaar nog samen naar de uitvaart van Fernando Ricksen in Glasgow geweest… Maar dit is voetbal. We moeten door."

Pfennings grijpt het interview aan om één en ander recht te zetten. In het persbericht over het ontslag van Hofland meldde Fortuna dat er in een ideale wereld op korte termijn een opvolger wordt gepresenteerd. Clubeigenaar Isitan Gün liet echter kort daarvoor nog weten dat er nog niet gesproken is met kandidaten. "Wat er had móeten staan is dat we een aantal kandidaten hebben geselecteerd met wie wij de gesprekken aangaan. Door miscommunicatie, in de snelligheid, is het helaas wat anders geformuleerd. Maar laat ik nog een keer duidelijk zeggen: voor het ontslag van Kevin hadden we nog niet met andere trainers gesproken."

De algemeen directeur van Fortuna hoopte Gün ervan te kunnen overtuigen dat Hofland nog steeds de juiste trainer was voor de laagvlieger. Desondanks werd woensdagochtend afscheid genomen van de coach. "Isitan en ik hebben maandag en dinsdag heel lang met elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben we, in overleg met de raad van commissarissen, besloten de knoop door te hakken", verzucht Pfennings, die Hofland het slecht nieuws moest brengen. "Ik had de hele nacht aangehikt tegen die paar zinnen die ik moest zeggen. Toch kreeg ik ze met moeite uitgesproken."