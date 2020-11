Aubameyang slaat terug naar Kroos na opmerking over ‘heel dom juichen’

Twitter smult donderdag van een relletje tussen Pierre-Emerick Aubameyang en Toni Kroos. Laatstgenoemde zei in de podcast Eindfach mal Luppen dat hij de manier waarop Aubameyang soms doelpunten viert 'heel erg dom' vindt en dat de spits van Arsenal 'geen rolmodel' zou zijn. Aubemeyang laat merken dat ook gehoord te hebben, komt met een cynische reactie en haalt binnen een uur meer dan 25 duizend likes op Twitter.

Kroos houdt niet van de manier waarop sommige voetballers hun doelpunten vieren. "Ik vind het heel erg dom als ze gerepeteerde dansjes of choreografieën uitvoeren", zegt de middenvelder van Real Madrid. "Erger nog is als er voorwerpen in hun sokken verstopt zitten", doelt hij onder meer op Aubameyang. "Hij haalde ooit een masker tevoorschijn. Daar houdt het voor mij op, hoor. Ik denk ook niet dat dat een goed rolmodel is, wat een onzin!"

By the way Does this @ToniKroos have Kids? Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk ???????? and don’t Forget #maskon #staysafe ??bis https://t.co/J4ZF1XGlsU