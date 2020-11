Feyenoord luistert terugkeer van basiskracht niet op met overwinning

Feyenoord heeft donderdagmiddag achter gesloten deuren een oefenwedstrijd afgewerkt tegen ADO Den Haag. Nicolai Jörgensen, die al enige tijd kampt met een hardnekkige liesblessure, maakte zijn officieuze rentree in het elftal van trainer Dick Advocaat. De Deense spits kwam net als zijn ploeggenoten niet tot scoren. ADO deed dat ook niet, waardoor beide teams met een 0-0 gelijkspel van het veld stapten.

Jörgensen deed een half uur mee bij Feyenoord, dat de aanvaller op 25 oktober zag uitvallen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2). De eveneens van een kwetsuur herstellende Robert Bozenik is nog niet klaar voor speelminuten in de hoofdmacht. Het lijkt er op dat Jörgensen na de interlandperiode weer inzetbaar is voor Feyenoord, momenteel de nummer vier in de Eredivisie. De Rotterdamse formatie hervat het seizoen 2020/21 op zondag 22 november met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Fortuna Sittard, waar coach Kevin Hofland woensdag de laan werd uitgestuurd.

Volgens het Algemeen Dagblad deden bij Feyenoord donderdagmiddag veel spelers mee van het Onder 21-elftal. Daarnaast maakten onder meer Nick Marsman, João Carlos Teixeira, Jens Toornstra en Luciano Narsingh hun opwachting. Steven Berghuis ontbrak bij de Rotterdammers, want de vleugelaanvaller speelde woensdagavond met het Nederlands elftal tegen Spanje (1-1). Berghuis maakte de negentig minuten vol in de Johan Cruijff ArenA.

Bij de opponent uit Den Haag zat trainer Ruud Brood voor het eerst op de bank. Hij werd eerder deze week officieel gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Brood is met ADO in voorbereiding op de ontmoeting met Sparta Rotterdam op Het Kasteel op 22 november.