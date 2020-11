Feyenoord loopt vooruit op rentree en deelt contract uit tot 2023

Feyenoord heeft het contract van Luis Sinisterra verlengd tot de zomer van 2023, zo maakt de Rotterdamse club donderdagmiddag wereldkundig. De oude verbintenis van de Colombiaanse vleugelaanvaller liep na dit seizoen af en de optie voor verlenging van de samenwerking met twee seizoenen is gelicht door het bestuur. Sinisterra is sinds februari van dit jaar herstellende van een zware knieblessure, opgelopen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De rentree van de buitenspeler lijkt inmiddels een kwestie van tijd te zijn.

"Het is een lange weg naar herstel voor Luis geweest die, gelukkig voor hem en voor ons, nu bijna ten eind einde is", benadrukt technisch directeur Frank Arnesen op de clubsite. "Ondanks dat het zwaar was, is hij de afgelopen maanden nooit gestopt met lachen. Met het lichten van de optie in zijn contract willen we ons vertrouwen naar hem uitspreken en hem belonen. Al moet de grootste beloning na al dat harde werken straks nog komen met een succesvolle terugkeer op het veld."

This will definitely put a smile on your face... ?? ?? ????????, ???????? ????????! #SmileLikeSinisterra pic.twitter.com/QTYWus8QUm — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 12, 2020

"We hebben er alle vertrouwen in dat hij sterker terugkomt en hier nog een heel mooie toekomst tegemoet gaat. Niet voor niets hebben we ook al met elkaar afgesproken binnen niet al te lange termijn ook te gaan praten over een nog langere verbintenis", voegt Arnesen daaraan toe. Sinisterra staat sinds 2018 onder contract bij Feyenoord, dat de vleugelaanvaller destijds overnam van het Colombiaanse Once Caldas. Hij staat tot dusver op zeven doelpunten en acht assists in 39 duels namens de Rotterdammers.

In een speciale videoboodschap, opgenomen in en rondom De Kuip, geeft Sinisterra zijn ambities voor de komende tijd prijs. "Met de hulp van God en door keihard te trainen bij de club ben ik weer bijna op mijn oude niveau", aldus de hoopvolle aanvaller van Feyenoord. "Ik ben gelukkig de lach nooit kwijtgeraakt. Nu wil ik dolgraag weer dansen op het veld. Ik wil jullie Feyenoorders nog zóveel laten zien in de komende jaren! We gaan elkaar heel snel weer zien", zo besluit Sinisterra.