Messi senior reageert woedend op geruchten: ‘Stop met dit fake news!’

Lionel Messi is níét in gesprek met Paris Saint-Germain over een zomerse transfer, zo benadrukt zijn vader Jorge donderdagmiddag. Messi senior haalt via Instagram Stories hard uit naar ESPN, dat eerder melding maakte van vermeende serieuze gesprekken tussen Messi en de Franse grootmacht.

"Stop met deze verzinsels! Fake news", schrijft Jorge Messi bij een nieuwsartikel van ESPN. Daarin wordt beweerd dat Jorge in verregaande onderhandelingen is met PSG over een zomerse overgang. Daar blijkt dus niets van waar te zijn. Messi wordt overigens in de Spaanse media ook gelinkt aan Manchester City, waar hij herenigd zou kunnen worden met manager Josep Guardiola. Het tweetal vierde grote successen in hun gezamenlijke tijd bij Barcelona.

De Instagram Story van Jorge Messi.

Messi gaat aan het einde van dit seizoen vermoedelijk vertrekken bij Barcelona. De 33-jarige Argentijn zit in zijn laatste contractjaar en had afgelopen zomer al willen vertrekken, maar werd toen tegen zijn zin verplicht om te blijven. De laatste weken is er veel kritiek op Messi, die een ongeïnteresseerde indruk zou maken en niet meer honderd procent gemotiveerd zou zijn.