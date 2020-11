Mino Raiola en collega’s zetten zich schrap: FIFA meldt zich op transfermarkt

Zaakwaarnemers over de hele wereld moeten zich klaarmaken voor radicale veranderingen. De FIFA gaat een plan doordrukken dat grote gevolgen heeft voor de verdiensten van de intermediars en de transparantie van betalingen, iets wat nu nog een grijs gebied is op de transfermarkt. “Dit is geen project tegen zaakwaarnemers. Wie dit ziet als een project tegen zijn rol als zaakwaarnemer, heeft iets te verbergen”, aldus Emilio Garcia Silvero, FIFA's Chief Legal & Compliance Officer.

De FIFA berekende dat zaakwaarnemers alleen in het jaar 2019 al wereldwijd in totaal ruim een half miljard euro aan commissies hebben verdiend. De bond is van mening dat de belangenbehartigers een te grote vinger in de pap hebben op de transfermarkt en wil daar verandering in brengen. In 2016 kwam via Football Leaks naar buiten dat Mino Raiola bijna vijftig miljoen euro had verdiend aan de transfer van Paul Pogba van Juventus naar Manchester United. Raiola ontving 27 miljoen euro voor het mogelijk maken van de deal, terwijl hij gedurende de looptijd van het contract van de Franse middenvelder in vijf termijnen totaal een kleine twintig miljoen euro ontvangt van United. Forbes berekende dat Raiola gedurende zijn loopbaan als zaakwaarnemer circa 480 miljoen euro aan transfers heeft verdiend. Dergelijke exorbitante bedragen zijn binnenkort verleden tijd, want de FIFA gaat zich met nieuwe regelgeving bemoeien met de inkomsten van zaakwaarnemers.

De aanstaande nieuwe regelgeving herbergt een aantal grote veranderingen en gaat zeer waarschijnlijk volgend jaar van kracht. De plannen met betrekking tot spelershandel werden vorig jaar al voorgesteld en om deze nu in te voeren, breekt een belangrijke fase aan. Met het invoeren van nieuwe regels wil de FIFA een einde maken aan de torenhoge commissies die zaakwaarnemers opstrijken bij het mogelijk maken van transfers. De belangenbehartigers moeten rekening gaan houden met commissies van maximaal tien procent van de afkoopsom voor makelaars van de verkopende club, plus drie procent van de inkomsten van de speler. Daarnaast wordt het aantal belangenbehartigers dat een speler mag hebben beperkt. De nieuwe regels maken tevens triple representation onmogelijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen kunnen zaakwaarnemers in de nabije toekomst niet meer de speler, de koper én de verkoper vertegenwoordigen. Bovendien kan iedere willekeurige voetbalfan binnenkort precies zien wat een zaakwaarnemer heeft overgehouden aan een transfer van zijn cliënt. Het zal voor niemand een verrassing zijn dat zij het hier niet mee eens zijn, want wie aan de portemonnee van een zaakwaarnemer komt kan rekenen op weerstand.

Maximum aan commissies

Zaakwaarnemers blijven vrij om hun cliënten te vragen wat ze ook maar wensen te ontvangen voor overige diensten, maar aan de commissies aangaande transfers komt een maximum. James Kitching, director of football regulatory, legt namens de FIFA uit waarom alleen op de commissies een maximum van tien procent komt. “Het is een kwestie van perceptie”, zo wordt hij geciteerd door de BBC. “Als ik tegen iemand zeg dat ik tien procent van een bedrag neem, is dat bij een klein bedrag geen probleem. Maar bij tien procent van twintig miljoen euro is het een ander verhaal. We moeten die perceptie binnen de transfermarkt veranderen.” Kitching merkt op dat de FIFA ‘buitensporige praktijken’ van de zaakwaarnemers wil aanpakken. Hij doelt hiermee op de torenhoge commissies die de belangenbehartigers vragen. “Wij proberen nu een standaard in te voeren. Ik zeg niet dat de grote bedragen aantonen dat er sprake is van misbruik, maar een zaakwaarnemer heeft de plicht om te handelen in het belang van zijn cliënt. Het kan voorkomen dat de enorme bedragen er voor zorgen dat een agent niet handelt in het belang van zijn cliënt.”

Toen de plannen van de FIFA vorig jaar bekend werden duurde het niet lang voordat de Europese bond van zaakwaarnemers (EFAA) de koppen bij elkaar stak. De EFAA zag onder leiding van voorzitter Rob Jansen niets in de gewenste revolutie van de FIFA en ging in verzet door steun te bieden aan de makelaarsbonden op nationaal niveau. In verschillende landen stapten zaakwaarnemers gezamenlijk naar de rechter om te ageren tegen het invoeren van een nieuw licentiesysteem en het limiteren van vergoedingen bij transfers. De voetbalmakelaars wilden laten toetsen of de plannen van de FIFA in strijd zijn met de wetgeving in individuele landen. “We worden in de maling genomen”, zei Jansen tijdens een algemene vergadering van de EFAA in Zürich. De organisatie wilde voorkomen dat de FIFA de plannen zou doordrukken. “Daarom gaan we nu opstarten, anders is het laat.” Inmiddels lijkt het te laat, want de wereldvoetbalbond zet door. Zaakwaarnemers ontvangen tussen nu en het voorjaar van 2021 een concept van de nieuwe regels en mogen daarop hun feedback geven. Wanneer de FIFA-raad tussen maart en juni volgend jaar groen licht geeft, gaat de nieuwe regelgeving aan het begin van het seizoen 2021/22 in september van kracht.

Volgens Jansen ‘slaat de FIFA de plank mis’. Hij verwees in een eerder stadium al naar 2015, het jaar waarin de voetbalbond besloot dat iedereen zaakwaarnemer kon worden op een eenvoudige manier. De bond legde de verantwoordelijkheid voor de toetreding van nieuwe zaakwaarnemers bij de nationale voetbalbonden. Lange tijd bestonden er licenties voor zaakwaarnemers, maar op 1 april 2015 kwam daar verandering in. Iedereen kon voetballers gaan begeleiden. Examens waren zelfs niet meer nodig en dat leidde alleen in Nederland al tot een enorme aanwas van zaakwaarnemers. Vijf jaar geleden telde Nederland 151 makelaars en dat aantal werd in twee jaar tijd verdubbeld. “Ze hebben zelf de regels afgeschaft. Iedereen die drie zinnen Nederlands spreekt, mag nu een speler begeleiden”, zei Jansen. “De ellende neemt toe, dat zien wij ook. Nu gaan ze een hele beroepsgroep eenzijdig regels opleggen. Wij willen er samen uitkomen, maar die tijd is voorbij. Ze hebben ons te vaak genegeerd. We willen als serieuze partij aan tafel zitten, maar worden in de maling genomen.”

Commissies via de FIFA

Door de versoepeling van de regelgeving in 2015 regende het aanmeldingen bij de KNVB. De bond voerde het ‘Reglement Intermediairs’ in om ‘het eerste kaf van het koren te scheiden. Uitsluitend personen die bij de KNVB staan geregistreerd als intermediair mogen ook als zodanig optreden’. Wie een intermediairsverklaring invult, een kopie van het paspoort en een Verklaring Omtrent het Gedrag inlevert en 544,50 euro overmaakt naar de KNVB mag zich in Nederland intermediair noemen. Daar wil de FIFA nu toch weer verandering in gaan brengen. De wereldvoetbalbond vindt dat het een fout heeft gemaakt door af te zien van de verantwoordelijkheid. Om de eigen fout te herstellen zijn veranderingen aanstaande. Aanmeldingen gaan weer via de FIFA lopen en het licentiesysteem wordt aangescherpt. Daarnaast worden de zaakwaarnemers niet meer direct uitbetaald door hun cliënt, maar krijgen zij commissies uitbetaald via de FIFA. De bond gaat de betalingen transparant maken, zodat iedereen kan zien welke sommen de belangenbehartigers op hun rekening gestort krijgen. Hoe graag de EFAA de nieuwe regels ook wil tegenhouden, lijkt de organisatie zich nu neer te moeten leggen bij de veranderingen.

De FIFA heeft aan het begin van deze maand bekendgemaakt dat het proces om de regelgeving door te voeren de laatste fase is ingegaan. De FIFA-raad, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de bond, gaat hierover binnenkort stemmen. Het doel is om de hervorming volgend seizoen in te laten gaan. Behalve Rob Jansen zijn er meerdere grote zaakwaarnemers die de plannen willen tegenhouden. De FIFA houdt echter voet bij stuk, ondanks overleg met vertegenwoordigers van de zaakwaarnemers. “Als we er niet samen uitkomen gaan we door. We zijn vastberaden”, aldus Garcia Silvero namens de wereldvoetbalbond. “Dit is geen project tegen de zaakwaarnemers, maar een project voor de zaakwaarnemers. Dat is een ontzettend belangrijke boodschap. We willen graag met hen samenwerken, daar zij een belangrijke rol spelen in het voetbal.” Garcia Silvero benadrukt het belang van de invoering van de nieuwe regels en noemt een bijkomend voordeel voor de zaakwaarnemers. De FIFA gaat zich namelijk inzetten voor belangenbehartigers die niet krijgen uitbetaald. “Wie dit ziet als een project tegen zijn rol als zaakwaarnemer, heeft iets te verbergen. Er is al een grote groep agenten die tevreden zijn met wat we willen bereiken. We proberen nu om iedereen zover te krijgen”, aldus Garcia Silvero.