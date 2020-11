‘Ten Hag heeft me na de wedstrijd gebeld, hij vroeg ook nog naar Donny’

Met een assist speelde Deniz Türüç vorige week een belangrijke rol bij de eerste overwinning ooit van Istanbul Basaksehir in de Champions League, tegen Manchester United. Die lijn trok hij woensdagavond direct door bij het Turkse nationale elftal, door een doelpunt te verzorgen in de oefeninterland tegen Kroatië (3-3). De geboren Enschedeër wordt dit seizoen door Fenerbahçe verhuurd aan de regerend kampioen van Turkije. De minuten op het hoogste podium van het clubvoetbal én de strijd met Basaksehir om de Turkse landstitel moeten Türüç uiteindelijk naar het EK van komende zomer leiden. “Hier doe je het voor, toch?”, glundert de voormalig speler van FC Twente, De Graafschap en Go Ahead Eagles in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Ja, Türüç moet bekennen dat het kippenvel even rijendik op zijn armen stond toen voorafgaand aan de wedstrijd tegen RB Leipzig de befaamde Champions League-hymne klonk. “Maar aan de andere kant begint een paar seconden later een wedstrijd, dan moet je er staan”, voegt hij direct toe, zonder een stilte te laten vallen. “Laten we eerlijk zijn: die hymne is waar je als kleine jongen van droomt. Die droom kwam op dat moment uit. Net zoals ik vroeger droomde van het Turkse elftal en nog altijd kippenvel krijg als het volkslied gespeeld wordt, dat soort dingen zijn het hoogst haalbare als voetballer. Als je kijkt naar het tempo van de trainingen, de tegenstanders tegen wie je speelt... Tja, dat brengt je als voetballer waar je wil zijn.”

Türüç zet druk op Danilo Pereira tijdens het met 0-2 verloren duel met Paris Saint-Germain.

Dat Türüç nu in de Champions League speelt, heeft alles te maken met de stap die hij op de laatste dag, of zelfs in de laatste uren, van de transferwindow maakte. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen was de 27-jarige middenvelder nog twee keer basisspeler bij Fenerbahçe, waaronder in de derby tegen Galatasaray (0-0). Voor de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fatih Karagümrük behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie, waarna de aanbieding van Basaksehir kwam. De regerend kampioen van Turkije was met één punt uit vier wedstrijden weliswaar belabberd aan het seizoen begonnen, maar had de aspiraties om de titel te prolongeren niet in de ijskast gezet én wist zich verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Voor Türüç speelde er nog een belangrijk aspect mee in de keuze: een plek in de selectie van Turkije voor het EK van komende zomer.

“Tot nu toe zit ik er iedere keer bij, maar het EK is een droom en daar wil ik absoluut naartoe. Ondanks dat ik bij Fenerbahçe in feite als basisspeler ben weggegaan, heb ik bij Basaksehir nog meer zekerheid om te spelen. Natuurlijk heb ik er over nagedacht dat de kans groter is dat ik naar het EK ga als ik aan spelen toekom. Fenerbahçe had achttien spelers aangetrokken en het gesprek met Okan Buruk (trainer van Basaksehir, red.) gaf me heel veel vertrouwen, hij zag het echt in me zitten. Vergeet niet, ik ben verhuurd aan de kampioen van Turkije. En ik kreeg de kans om in de Champions League te spelen”, verklaart Türüç, die momenteel tot de selectie van Turkije behoort voor de interlands tegen Kroatië (3-3), Rusland (komende zondag) en Hongarije (volgende week woensdag). Sinds zijn komst draait Basaksehir meer dan uitstekend.

Turkije viert de treffer van Türüç in de oefeninterland tegen Kroatië (3-3).

De afgelopen vier wedstrijden - tegen Trabzonspor (0-2), Antalyaspor (5-1), Konyaspor (1-2) en Genclerbirligi (2-1) - werden allemaal gewonnen, waardoor Basaksehir inmiddels plek vier in de Süper Lig bezet met een achterstand van vier punten op de verrassende koploper Alanyaspor. De nederlagen die Türüç voorlopig leed in dienst van de Uilen, waren in de Champions League tegen RB Leipzig (2-0) en Paris Saint-Germain (0-2). “Je speelt als Basaksehir voor het eerst Champions League, dat is een ander en hoger niveau. Alles gaat een stap sneller. Tegen PSG stond Di Maria aan de ene kant, Mbappé aan de andere kant en Neymar op tien. Ja, dat zijn grote spelers. Voor de wedstrijd kijk je je ogen uit, maar tijdens een wedstrijd denk je er niet aan. Dan kijk je niet wie er op het veld staat en ben je gefocust op het halen van een goed resultaat. De nieuwigheid heeft ons in de eerste twee wedstrijden, waarin we de betere ploeg met meer balbezit en het initiatief waren, de kop gekost. De derde wedstrijd dachten we: de nieuwigheid is eraf, we moeten verder als je nog iets wil betekenen in deze moeilijke poule.”

Het voorlopige hoogtepunt van de Champions League-campagne van Basaksehir volgde vorige week, toen er in eigen stadion met 2-1 werd gewonnen van Manchester United. Türüç verzorgde de assist bij de tweede treffer van Edin Visca, maar het was vooral het eerste doelpunt van Demba Ba dat na afloop uitvoerig geanalyseerd werd. Vooral door het feit dat na een afgeslagen hoekschop ineens de weg naar het doel open lag voor Ba. “Het zag er makkelijk uit. Maar het is niet zo makkelijk om het uit te voeren, want je moet nog honderd meter overbruggen met de bal”, zo haalt Türüç de schouders op. Na afloop sprak hij even met Donny van de Beek, die een uur op het veld stond in Istanbul. “Hoe het ging, of hij tevreden was en wat er beter moest. Hij is een goede jongen, een goede voetballer.”

“Ten Hag heeft me de dag na de wedstrijd nog even gebeld om me te feliciteren met de overwinning en mijn assist. Ik heb nog altijd een goede band met Ten Hag, hij is een vaderfiguur voor mij.” Türüç werkte in de jeugd van FC Twente en bij Go Ahead Eagles samen met Ten Hag en heeft nog altijd veel contact met de huidige trainer van Ajax. “In dat gesprek hebben we het ook over Donny gehad, hij vroeg me wat ik van zijn spel vond. Ten Hag is een liefhebber, die weet bijna alles over voetbal. Dat Donny en ik op dit niveau spelen, daar heeft hij aan bijgedragen. Hij heeft ons de kans gegund en het is mooi dat we tegenover elkaar stonden. Ik wens Donny het beste toe, maar als we tegenover staan even niet.”

“De overwinning op Manchester United zorgt voor euforie in Turkije, zeker weten. Het is ook belangrijk voor de coëfficiëntenlijst, misschien dat de kampioen van Turkije een rechtstreeks ticket voor de Champions League kan behouden. Er is ook een aardbeving in Izmir geweest, je kunt die mensen zo enigszins blij maken. Ook al is het iets kleins, heb je iets kunnen betekenen en dat is fijn. Voor het team is het resultaat heel belangrijk geweest. Door het geloof dat na dat resultaat is ontstaan, hebben we die competitiewedstrijd drie dagen later ook gewonnen. Misschien gaf dat wel de doorslag”, gaat Türüç verder. Direct na de 2-1 overwinning op Genclerbirligi, die in de laatste vijf minuten van het duel tot stand kwam, heeft de zevenvoudig international zich gemeld bij het Turkse elftal (voor wie hij voorlopig twee keer scoorde en twee assists leverde). Het schema voor de winterstop is voor Türüç moordend.

“Ik heb 8 wedstrijden gespeeld in 24 dagen, dat voel je wel. Nu speel ik er weer drie met het Turkse elftal. Dan speel je totaal 11 wedstrijden in een maand, dat is aan de hoge kant. Maar daar doe je het ook voor, het maakt je blij, trots en een betere voetballer. In die wedstrijden stond ik tegenover Neymar, Mbappé, Pogba, Modric... Uiteindelijk ben je een international, je hebt verantwoordelijkheden en verdient een bepaald bedrag om zulke wedstrijden te spelen. Om kampioen te worden en daarna met de beste clubs ter wereld in de Champions League te spelen. Als international speel je tegen de beste spelers van een land”, klinkt het realistisch. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Türüç met zijn eigenlijke werkgever Fenerbahçe strijden om de landstitel. Over wat er daarna gaat gebeuren, wil hij nog niet nadenken. “Ik wil een goed seizoen draaien, het EK spelen en dan kijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat ik bij Fenerbahçe blijf, want ik heb een doorlopend contract. Maar het kan ook zijn dat ik verhuurd over verkocht word. Laten we afwachten, ik wil in ieder geval wedstrijden en mezelf laten zien.”