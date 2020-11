Vernietigend interview over Messi wekt grote verbazing bij insider

Eric Olhats, voormalig zaakwaarnemer en ontdekker van Antoine Griezmann, liet zich eerder deze week keihard uit over de in zijn ogen ongezond grote invloed van Lionel Messi bij Barcelona. De Argentijnse spelmaker zou het niet zien zitten in Griezmann en hem bewust overslaan. Volgens Ivan Rakitic, die Barcelona afgelopen zomer na zes seizoenen inruilde voor Sevilla, is er juist geen sprake van een slechte werkrelatie tussen de beide aanvallers.

"Zover ik kan beoordelen is de onderlinge band juist heel goed", zo verklaart Rakitic donderdag in een vraaggesprek met Canal Sur Radio. "Ik kon in ieder geval heel goed opschieten met Antoine én Leo. Over eventuele frictie kan ik verder niets zeggen. Ze brachten altijd veel tijd met elkaar door in de kleedkamer van Barcelona en ook buiten het veld zien ze elkaar." Rakitic denkt dan ook niet dat de onderlinge verhoudingen voorgoed verstoord zijn. "Als ze beiden weer volop gaan scoren, dan hoor je er niemand meer over. Zo gaat het altijd bij de allergrootste clubs. Ik maak mij in ieder geval geen zorgen, het zijn allebei geweldige jongens die ik dan ook het allerbeste gun."

Olhats hield zich dinsdag tegenover France Football niet in over Messi. "Hij was keizer en monarch tegelijk en de komst van Griezmann kon zijn goedkeuring niet wegdragen", aldus de zakelijk adviseur. "Zijn houding was teleurstellend, Antoine kreeg echt het gevoel dat hij niet welkom was. Antoine heeft altijd gezegd dat hij geen problemen heeft met Messi, maar andersom heb ik nooit zulke dingen gehoord." Olhats had tevens een duidelijke mening over de breed uitgemeten vertrekwens van Messi, die desondanks op het laatste moment koos voor een langer verblijf bij Barcelona.

"Ik denk dat Messi zei dat hij bij Barcelona wilde vertrekken omdat hij benieuwd was of hij nog steeds gezien werd als de absolute spelmaker. Ook zeker met het oog op de spelers die werden aangetrokken en die juist vertrokken. Maar uiteindelijk besloot Messi om te blijven. Dat is echt typisch iets voor hem. Een goede speler op het veld, maar daarbuiten..." Voor Olhats is het duidelijk dat Messi weinig op heeft met de in 2019 voor 120 miljoen euro aangetrokken Griezmann. "Messi praatte vorig jaar niet met Antoine toen hij overkwam van Atlético Madrid en weigerde hem ook de bal te geven. De aanpassingsperiode verliep daarom zeer traumatisch. Dat is niet zonder gevolgen gebleven, dat was voor iedereen heel duidelijk te zien."