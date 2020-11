Matthijs de Ligt maakt deze maand nog zijn rentree bij Juventus

Matthijs de Ligt is op de weg terug bij Juventus, zo weet de Italiaanse journalist Romeo Agresti, verbonden aan Goal, donderdagmiddag te melden. Het is de bedoeling dat de Nederlandse centrumverdediger op 21 november zijn rentree maakt bij de Italiaanse kampioen. Juventus staat die dag op eigen veld tegenover Cagliari. De Ligt was vanwege een schouderoperatie drie maanden niet inzetbaar voor trainer Andrea Pirlo.

De Ligt liep de schouderblessure op in juli en het was al vrij snel duidelijk dat de mandekker onder het mes moest. De Juventus-verdediger speelde in augustus nog wel tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League, maar daarna volgde al snel de operatie. Sindsdien staat alles bij De Ligt in het teken van herstellen. Het nieuws over zijn naderende rentree is naast Pirlo ook goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer, die normaal gesproken een beroep zal doen op de 21-voudig international van het Nederlands elftal.

De herstelperiode van Giorgio Chiellini lijkt langer te duren, zo meldt Agresti verder. Een spierblessure houdt de 36-jarige stopper nog minstens een maand aan de kant. Alex Sandro ligt net als De Ligt ook op schema en de vleugelverdediger lijkt ook op tijd fit te zijn voor de ontmoeting met Cagliari van later deze maand. De met een spierkwetsuur kampende Aaron Ramsey hoopt terug te keren op 24 november, wanneer Juventus in de groepsfase van de Champions League aantreedt tegen Ferencvaros.

Tijdens de absentie van De Ligt koos Pirlo in de afgelopen periode doorgaans voor Leonardo Bonucci en Merih Demiral in het hart van de Juventus-verdediging. De laatste weken kiest de coach van de grootmacht uit Turijn steevast voor een systeem met vier verdedigers, wat De Ligt gewend is van zijn eerste jaar bij Juventus onder toenmalig trainer Maurizio Sarri. In de beginfase van dit seizoen kreeg een driemansverdediging nog de voorkeur van Pirlo.