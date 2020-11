‘Janmaat kan door enorme blessuregolf mogelijk naar top van Premier League’

Daryl Janmaat is door zijn entourage aangeboden bij Liverpool, zo meldt TEAMtalk. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat de Engelse grootmacht daadwerkelijk in zee gaat met de 31-jarige rechtsback, wordt de transfervrije verdediger volgens het Britse medium door the Reds beschouwd als mogelijke kortetermijnoplossing. Liverpool kampt met een enorme blessuregolf en zou overwegen om Janmaat direct aan de selectie toe te voegen.

Janmaat is van origine een rechtervleugelverdediger, maar kan ook als centrumverdediger uit de voeten. Liverpool zag eerder hoe aanvoerder Virgil van Dijk een zware knieblessure opliep, terwijl rechtsback Trent Alexander-Arnold momenteel uit de roulatie is door een kuitkwetsuur. Joe Gomez liep woensdag op de training bij het nationale elftal van Engeland een zware knieblessure op. De centrumverdediger heeft inmiddels een succesvolle operatie ondergaan aan een pees in zijn knie. Liverpool sluit niet uit dat Gomez het einde van het seizoen nog kan meemaken.

Deze zomer vertrok Janmaat transfervrij bij Watford, dat naar de Championship degradeerde. De 34-voudig Oranje-international traint momenteel mee bij ADO Den Haag, waar hij hoopt een contract af te dwingen. Als hij fit genoeg bevonden wordt en ‘alles bevalt’, ligt er daadwerkelijk een verbintenis klaar voor hem in Den Haag. Janmaat speelde sinds eind november vorig jaar geen officiële wedstrijd meer, nadat hij een zware knieblessure opliep. Daarvan is hij nu volledig hersteld.

"Ik heb geen haast, wil me goed oriënteren", zei Janmaat eerder in Peptalk op Ziggo Sport. "Ik weet dat ik, zeker voor elke Nederlandse club, een meerwaarde kan zijn. Ik zit nu bij mijn familie en het lijkt me fantastisch om in de buurt van huis te spelen, maar dan moet er ook een optie komen. Iets wat ik echt wil. Er zijn niet heel veel clubs in Nederland waar ik zelf heen wil, ik ben wel kritisch."