Arsenal-legende rekent in drie woorden af met mokkende recordaankoop

Nicolas Pépé uitte onlangs in een interview met Canal+ zijn frustraties over de gang van zaken bij Arsenal. De recordaankoop, voor wie the Gunners in 2019 tachtig miljoen euro neerlegden, zou graag zien dat hij vaker aan spelen toekomt onder manager Mikel Arteta. De klaagzang van Pépé valt slecht bij Lee Dixon, die tussen 1988 en 2002 uitkwam voor Arsenal en nog steeds zeer populair is bij de Londense aanhang.

"Speel beter dan", schrijft Dixon bij een bericht op Twitter dat verwijst naar het interview van Pépé met het Franse medium. Er wordt zeer wisselend gereageerd op de kritiek van de voormalig rechtsback van Arsenal op de miljoenenaankoop van anderhalf jaar geleden. Sommige mensen vinden dat Pépé veel beter kan worden gebruikt door Arteta, maar er zijn ook veel fans van de Londense club die van mening zijn dat de vleugelaanvaller zijn kwaliteiten veel te weinig laat zien.

Play better then — Lee Dixon (@LeeDixon2) November 11, 2020

Pépé liet tegenover Canal+ duidelijk weten wat zijn ambities zijn voor de komende periode. "Ik wil gewoon vaker aan spelen toekomen. Een speler die regelmatig speelt is automatisch veel gelukkiger en het is mijn doel om de lach weer terug te vinden." De buitenspeler krijgt, als hij speeltijd heeft, altijd duidelijke instructies mee van Arteta. "De manager wil dat ik negentig minuten lang voor honderd procent gefocust ben. Maar later, als we getraind hebben, lees ik dan weer dat ik de volgende week als wissel begin. Het is wel zo dat de manager vaak met mij praat, net als zijn assistenten."

"Maar er bestaat geen discussie over het feit dat iedere speler die op de bank zit gefrustreerd is. De manager maakt zo zijn keuzes en ik moet ervoor zorgen dat hij niet om mij heen kan", voegt Pépé daaraan toe. Arteta gunde de vleugelaanvaller dit seizoen pas één basisplaats in de Premier League. In de Europa League heeft Pépé meer succes. Tot dusver kwam hij in de drie groepsduels tot twee doelpunten en evenveel assists.