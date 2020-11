Spaanse kranten focussen op één duel: ‘Hij verliet gefrustreerd het veld'

De oefeninterland tussen Nederland en Spanje eindigde woensdagavond onbeslist. Na doelpunten van Sergio Canales in de eerste helft en Donny van de Beek kort na rust stond er na negentig minuten voetballen een 1-1 stand op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA. Door de Spaanse media wordt er na afloop ingezoomd op het treffen tussen Memphis Depay en Eric García. De aanvaller van Olympique Lyon en verdediger van Manchester City zijn momenteel de voornaamste transferdoelwitten van Barcelona.

Sport concludeert dat García beter speelde dan Depay. “García was vrijwel de gehele eerste helft de directe tegenstander van Depay, maar die liet zich amper zien”, stelt de Spaanse krant. Depay begon aanvankelijk als linksbuiten in het elftal van bondscoach Frank de Boer, terwijl García als rechter centrale verdediger speelde. De aanvaller van Olympique Lyon werd na 78 minuten vervangen door Ryan Babel. “Hij verliet gefrustreerd het veld, aangezien hij niet tot scoren was gekomen.”

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Mundo Deportivo zag dat Depay aan de linkerkant een vrije rol kreeg van De Boer. “Koeman wil hem als een negen, maar zijn veelzijdigheid is aantrekkelijk voor Barcelona. Depay liet enkele keren zijn talent zien en offerde zichzelf op om in verdedigend opzicht mee te gaan met Héctor Bellerín”, zo klinkt het over het spel van Depay. Ook over García klinkt een positief geluid. “Ondanks zijn jonge leeftijd, speelde hij andermaal met veel vertrouwen. Hij was de sleutel in de riskante opbouw van Spanje.”

Overigens viel ook Georginio Wijnaldum in positieve zin op bij Mundo Deportivo. “Hij was overal op het veld, speelde met veel power en tikte een heel hoog niveau aan”, schrijft men over het spel van de middenvelder van Liverpool, die afgelopen zomer tevens gelinkt werd aan een overstap naar Barcelona. Marca schrijft dat Spanje na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA op twee gedachten moet hinken.

“Een moment van illusie en een moment van twijfel. Een halfuur van de wedstrijd doet ons dromen van de winst van het EK, maar vanaf daar ging het bergafwaarts. Koke en Morata blonken uit in een team dat verder nog in het laboratorium uitgevonden moet worden”, stelt Marca. “Morata speelde bij Spanje zoals hij dat de afgelopen tijd ook bij Juventus doet. Hij creëerde constant een rotzooi in de verdediging van Nederland. Morata zakte uit zijn positie, controleerde, keek toe en werkte samen. Daaruit viel het eerste doelpunt van Canales.”

Klaassen geniet van terugkeer Nederlands Elftal: 'Hoop nooit opgegeven'

AS zag dat Oranje tegen Spanje aantrad met een behoorlijk sterk elftal. “Het is evident dat Frank de Boer geen kans wil laten liggen om een wedstrijd te winnen. In dat opzicht is het te begrijpen dat hij met een sterk middenveld begon, om een elftal met talent en jeugdigheid te ondersteunen. Frenkie de Jong keerde terug op het veld waar hij zo gelukkig was. We willen niet zeggen dat hij dat niet bij Barcelona is, maar we hebben daar nog niet de speler gezien die ons verbaasde bij Ajax. Hij heeft de aanname en een uitstekend inzicht, waardoor hij dingen ziet die anderen niet zien. Zelfs niet vanaf hun bank of op de tribune. De kwaliteit om niet nerveus te worden als alles versnelt, is een van de meest waardevolle kwaliteiten in het voetbal.”

“Het gelijkspel was een resultaat om niet koud of warm van te worden. Een positieve balans, als je de statistieken bekijkt. Zeker als je bedenkt dat Spanje alle uitwedstrijden in Nederland tot nu toe had verloren. Spanje maakte in de eerste helft een uitstekende indruk, met Canales, Koke, García, Simon en Morata zagen we het glas veel voller dan normaal”, zo concludeert AS over het resultaat in Amsterdam.

Wijndal maakt indruk: 'Ik wil heel graag de linksback van Oranje worden'

“Spanje liet kansen liggen om de score op te voeren, maar Oranje keek wat dat betreft in de spiegel”, voegt El País toe. “Twee kansen van Depay waren daarvan het bewijs. De voetballer die Koeman graag bij Barcelona wil hebben, dook twee keer op voor de neus van Simon. Maar tot twee keer toe slaagde hij er niet in om tot scoren te komen. Oranje verwent de bal, flirt ermee, maar net als bij Spanje ontbreekt het laatste zetje.”

El Desmarque zag dat Spanje progressie heeft geboekt. “Luis Enrique maakte van de gelegenheid gebruik om te experimenteren. Morata liet zien dat hij overloopt van zelfvertrouwen en was de beste speler aan de zijde van Spanje, samen met Asensio. Hij vloog over de linkervleugel”, schrijft de krant. “Het was een vermakelijke wedstrijd, met twee ploegen die druk zetten en kansen creëerden. In de tweede helft pakte Nederland het initiatief vond de ruimte op de rechterflank, vooral doordat Calvin Stengs erin was gekomen.”