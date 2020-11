Domagoj Vida wordt na 45 minuten spelen gewisseld met positieve coronatest

Domagoj Vida is besmet geraakt met het coronavirus, zo maakt de Kroatische voetbalbond (HNS) via de officiële kanalen bekend. De voorlopige positieve test van de 31-jarige verdediger van Besiktas kwam echter binnen tijdens de rust van de oefenwedstrijd tussen Turkije en Kroatië, die woensdagavond in een 3-3 gelijkspel eindigde. Vida had op dat moment al 45 minuten op het veld gestaan in het Vodafone Park.

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic was al van plan om Vida in de rust naar de kant te halen, maar had na de voorlopige uitslag van de coronatesten in principe geen keuze. De medische staf was er nog niet honderd procent zeker van dat Vida daadwerkelijk een positieve test had afgelegd, maar men heeft besloten om hem voor de zekerheid uit het veld te halen en volgens de richtlijnen te isoleren. Enkele uren na de wedstrijd maakte de Kroatische voetbalbond in een statement bekend dat de verdediger inderdaad besmet was geraakt met het coronavirus.

De spelers van Kroatië werden maandag getest in aanloop naar de oefeninterland tegen Turkije. Die testronde leverde geen positieve gevallen op. Op woensdagochtend vond er andermaal een testronde plaats, voorafgaand aan het Nations League-duel met Zweden dat komende zaterdag op het programma staat. Daar kwam dus een positieve test voor Vida uit, terwijl er ook een ‘afgevaardigde van de Kroatische voetbalbond’ besmet bleek te zijn met het coronavirus. Hij was echter niet in contact geweest met de spelers en de staf.

Vida zal de komende dagen in quarantaine gaan en moet als vanzelfsprekend het trainingskamp van de Kroatische ploeg verlaten. Een meevaller voor hem is het feit dat de wedstrijd gespeeld werd in Istanbul, waar hij tevens actief is voor Besiktas. De 83-voudig international mist daardoor de interlands tegen Zweden (komende zaterdag) en Portugal (volgende week dinsdag) in het kader van de Nations League. De spelers van Kroatië die negatief hebben getest, vliegen zoals gepland naar Stockholm.