Sergio Ramos zet indrukwekkend Europees record neer in Johan Cruijff ArenA

Sergio Ramos kwam woensdagavond in de wedstrijd tussen Oranje en Spanje (1-1) vijf minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. De 34-jarige verdediger van Real Madrid speelde daarmee zijn 176e interland voor de Spaanse nationale ploeg en is daardoor voorlopig samen met Gianluigi Buffon de Europese speler met de meeste interlands. Luis Enrique laat zich na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA lovend uit over Ramos.

“Ramos heeft een plafond, helaas voor mij als trainer. Het zijn cijfers, maar het is niet mis. Hij laat zien dat hij anders is en tikt een uniek niveau aan”, zo tekent Marca op uit de mond van Enrique. Ramos maakte op 26 maart 2005 zijn debuut voor Spanje en won ondertussen een WK en twee EK’s met la Roja. Met 176 interlands bezetten Buffon en de verdediger van Real Madrid de gedeelde zesde plaats op de lijst van recordinternationals. Claudio Suárez (Mexico, 177), Bader Al-Mutawa (Koeweit, 178), Mohamed Al-Daeyae (Saudi-Arabië, 178), Ahmed Mubarak (Oman, 179) en Ahmed Hassan (Egypte, 184) speelden tot dusver meer interlands, al lijkt Ramos spoedig nog te gaan stijgen op deze lijst.

Luis Enrique over wissel Sergio Ramos: 'Help hem om zijn record te pakken'

Enrique was na afloop goed te spreken over het spel van zijn ploeg. “Wedstrijden gaan zoals ze gaan. Ons plan was om frisse spelers in te brengen voorafgaand aan de twee Nations League-wedstrijden. Ik ben meer dan tevreden met wat ik heb gezien. Je houding is belangrijk”, stelt Enrique, die uiterst positief is over Álvaro Morata. “Hij was heel goed, maar dat hebben we al een beetje gezien in de afgelopen maanden bij Juventus. Canales (de doelpuntenmaker voor Spanje, red.) was een van de uitblinkers, het is goed dat onze doelpunten op verschillende manieren tot stand komen.”

“Koke is een speler die gegarandeerd een hoog niveau aantikt. Unai (Simon, de doelman die debuteerde, red.) heeft goed gespeeld, hij deed wat wij van hem vroegen. Hij heeft de persoonlijkheid om hier te kunnen spelen. Marcos (Llorente, red.) speelde ook met veel vertrouwen in de minuten die hij kreeg, ik ben erg tevreden”, benadrukt de bondscoach van Spanje. Hij kreeg tevens vragen over Sergio Busquets. “Het gaat er niet om dat we Sergio een goed gevoel moeten geven, dat is geen motivatie om hem te laten spelen.”

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

“Het moeilijkste in het voetbal is om een doelpunt te maken. Dus ik maak me niet echt zorgen over de kansen die we hebben laten liggen. Ik heb goede spelers, goede aanvallers. Het komt allemaal vanzelf”, gaat Enrique verder. De keuzeheer beaamt dat Spanje het in de tweede helft lastiger kreeg met Oranje. “Er bestond geen balans meer in de druk die we gaven. Als je geen goede druk op Oranje zet, zullen ze goed gaan spelen. We gaan eraan werken om dat te verbeteren, maar ik maak me er geen zorgen over.”

“Spanje is een goed team met balvaste spelers, het waren ook geen koekenbakkers waar we tegen speelden”, voegt Davy Klaassen toe in gesprek met FOX Sports. “De tweede helft deden we het voorin beter, kregen we de druk er beter op en vonden we beter de momenten druk te zetten. Op het einde kregen we twee honderdprocentjes (grote kansen voor Memphis Depay en Luuk de Jong, red.). Dan ben je wel teleurgesteld.”