‘Wijnaldum en Depay wilden zich laten gelden voor de Spaanse media’

Het Nederlands elftal liet zich woensdagavond tegen Spanje met name na rust van zijn goede kant zien. Het team van bondscoach Frank de Boer kwam op 1-1 door een doelpunt van Donny van de Beek en liet vervolgens grote kansen liggen om de wedstrijd te winnen. De Nederlandse kranten zijn te spreken over wat Oranje in de tweede helft liet zien. Met name de rol die AZ-linksback Owen Wijndal speelde is positief ontvangen door de verslaggevers.

Door een hamstringblessure van Nathan Aké moest Daley Blind al na zes minuten invallen. De Ajacied vormde het centrum met Joël Veltman, die de fout in ging bij de 0-1 van Sergio Canales. Veltman dekte niet door op Álvaro Morata en gaf vervolgens Canales teveel ruimte, waardoor de Real Betis-middenvelder voor de 0-1 zorgde. “Veltman herstelde zich in de loop van de eerste helft door twee levensgevaarlijke Spaanse counters via Morata en de halve Nederlander Marco Asensio – zijn inmiddels overleden moeder was Nederlandse - onschadelijk te maken”, schrijft De Telegraaf. “Aan Oranje-kant wilden Wijnaldum en Depay zich graag laten gelden voor het Spaanse televisiepubliek en de Spaanse media. Het is geen geheim dat Ronald Koeman namens Barcelona bijzonder geïnteresseerd is om de Nederlanders op te halen. Is het niet in januari, dan wel na het EK 2021 volgende zomer. Overigens slaagden de twee ex-PSV’ers daar niet helemaal in. Depay had dan de grootste kans van de avond moeten benutten. Vrijstaand met alle tijd van de wereld schoot hij van dichtbij zo verschrikkelijk slap in, dat Unai Simón de bal simpel pakte.”

Van de Beek tekende na rust voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Wijndal. De bankzitter van Manchester United dook op bij de tweede paal en schoot raak in de verre hoek. “Uit de kreet, die tot hoog in de tweede ring van de lege ArenA viel te horen, klonk een geluid van vreugde en opluchting. Van de Beeks tweede goal in twee opeenvolgende interlands kwam als een geschenk. Bij zijn nieuwe werkgever Manchester United raakt hij steeds verder op een zijspoor en op de dag van Nederland - Spanje vernam hij dat zijn club in januari een volgende middenvelder voor Van de Beeks positie wil halen, te weten Jack Grealish van Aston Villa”, schrijft Valentijn Driessen. “Wijndal was ongetwijfeld even blij met zijn assist. Bij zijn debuut in Oranje vorige maand oogde de linksachter van AZ onwennig en gespannen. Tegen Spanje stond de zelfbewuste linksachter van AZ zijn mannetje tegenover eerst Gerard Moreno en later Adama Traoré. Ook offensief liet hij zich gelden met de assist als tastbaar hoogtepunt.”

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Volgens het Algemeen Dagblad had Nederland de zaakjes in offensief opzicht en in balbezit voor rust redelijk op orde. “Maar defensief en op het middenveld ontbreken kwaliteit en balans”, zag Sjoerd Mossou. “Achterin bovenal omdat het aanvoerder Virgil van Dijk moet missen en diens vervanger Aké prompt wegvalt. Op het middenveld omdat bij het trio Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum een stofzuiger annex balafpakker ontbreekt.” De verslaggever van de krant is kritisch op de achterhoede van Oranje. “Een sterk Spanje speelt te vaak en te gemakkelijk door de Nederlandse verdediging heen. De openingsgoal past na achttien minuten feilloos in dat beeld. Spits Alvaro Morata heeft zich iets terug laten zakken naar het middenveld, niemand bij pakt hem op, terwijl middenvelder Sergio Canales vrijuit opstoomt over de as van het veld. Joël Veltman reageert te laat, Bizot laat zich makkelijk passeren: 0-1.”

Mossou zag dat Oranje na het tegendoelpunt beter in de wedstrijd kwam. Toch vond hij de ploeg van De Boer kwetsbaar ogen. “Dat verandert pas als De Boer in de rust vier wissels toepast. Zonder Frenkie de Jong levert Oranje weliswaar opbouwende kwaliteit in, mét invaller Davy Klaassen en Daley Blind op het middenveld krijgt het eindelijk iets meer grip op het duel”, zo klinkt het. De gelijkmaker van Van de Beek hielp volgens Mossou een handje. “Depay geeft kort na rust voor, De Jong zet half vallend een blok en Van de Beek schiet zelfverzekerd raak: 1-1. Dat doelpunt geeft vertrouwen, al is de tweede fase na rust weer nadrukkelijker voor Spanje: Morata en Koke missen prima kansen. Duidelijk wordt ook dat Spanje in de breedte meer topspelers in huis heeft: ook als Luis Enrique na rust een handvol wissels doorvoert, levert het individueel amper kwaliteit in. De grootste kansen zijn niettemin voor Nederland. Eerst mist Depay een open kans, in de slotfase vergeet De Jong uit te halen, vrij voor keeper Simón.”

Volgens de Volkskrant was het 1-1 gelijkspel tegen Spanje het ‘maximaal haalbare’. “Nederland - Spanje was het levende bewijs van de theorie dat het verschil tussen de beste voetballers van Nederland en de rest vrij groot is, al ontluikt ook talent dat te zijner tijd een mooie aanvulling kan zijn van de huidige top”, zo schrijft Willem Vissers. “Nederland kan, als iedereen fit en gretig is, een aardig nationaal elftal opstellen dat als outsider voor succes kan meedoen aan een eindronde. Valt de bondscoach noodgedwongen terug op de tweede garnituur, dan daalt het niveau zienderogen. Al bood de wedstrijd de ideale gelegenheid om met flair spelende talenten als Stengs en Wijndal te laten ruiken aan het niveau dat ze nodig hebben.”

Volgens de verslaggever van de krant koos De Boer tegen Spanje voor een ‘compromisopstelling’. Hij vond Bizot ‘matig debuteren’ onder de lat bij Oranje. Ook in verdedigend opzicht kwamen er volgens hem veel problemen aan het licht. “Wie ook speelde, Oranje was voor rust nauwelijks gevaarlijk en de defensie kraakte vervaarlijk. Neem het openingsdoelpunt van Spanje. Spits Morata liet zich zakken naar het middenveld. Niemand schaduwde hem. Morata passte naar Canales, die niet goed werd gedekt door Veltman. Bizot keepte ook niet sterk op de schuiver van Canales.” Vissers is daarentegen zeer te spreken over het spel van Wijnaldum. “Hij dribbelde met passie en kracht, en verspeelde vrijwel geen bal. De passes, het inzicht en het drukzetten van Frenkie de Jong, het was van zulk een hoog niveau dat het jammer was dat het vervolg zo matig was. Speelde hij iemand vrij op de vleugel, volgde een voorzet van niets. Het was alsof een waardevol schilderij geen plekje kreeg in de toonzaal, maar eindigde op de rommelmarkt.”

Waar Bizot kritiek te verwerken krijgt vanwege zijn rol bij het tegendoelpunt, wordt hij in Trouw een stuk positiever uitgelicht. “Bizot zal een van de weinigen zijn die het povere en weinig zeggende voetbalpotje op de zachte novemberavond niet snel zal vergeten. De Johan Cruijff ArenA zal voor altijd een bijzondere plek voor hem blijven.” De krant verwijst naar 1 maart, de dag dat AZ met 0-2 won van Ajax. Het was toen de dag na de begrafenis van zijn vader. “Na het laatste fluitsignaal kwamen toen de tranen. Het bleek later de laatste wedstrijd van het seizoen te zijn geweest, door corona werd het nooit afgemaakt.” Bizot kreeg na negentien minuten spelen een doelpunt om zijn oren. “Omdat Veltman op twee meter dekte, kon Canales de bal laag binnen schieten. Bizot stak vergeefs een been uit, 0-1. Een kwartier later verrichtte hij zijn eerste redding, een schot van Morata.” Na rust bracht Bizot een aantal keer goed redding, zag ook de krant. “Klemvast had hij de bal na een poging van Traoré. ook Nederland had kansen. Ze waren echter niet aan Depay, Luuk de Jong en de ook nog ingevallen Babel besteed.”