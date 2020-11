Van der Vaart ziet nieuwe optie voor Oranje: ‘Ik vond hem ongelofelijk goed’

Rafael van der Vaart spreekt zich zeer lovend uit over de prestatie van Owen Wijndal tegen Spanje (1-1). De analist van de NOS gelooft dat de linksback van AZ, die woensdagavond zijn tweede wedstrijd voor Oranje speelde, een kanshebber is voor een vaste basisplaats in het elftal van bondscoach Frank de Boer. "Ik vond Wijndal ongelofelijk goed", aldus Van der Vaart.

Wijndal hield zich in verdedigend opzicht uitstekend staande en leverde in de tweede helft de assist af op Donny van de Beek. Al in de rust van het oefenduel was Van der Vaart lovend over Wijndal. "Hij speelt zijn tweede wedstrijd in Oranje, maar hij oogt heel zeker. Hij wordt onder druk gezet, maar raakt niet in paniek." Daar voegde Van der Vaart na afloop nog eens aan toe: "Hij speelde gewoon met heel veel vertrouwen, alsof hij er al jaren speelt. Dat is echt een optie voor komende tijd. Hij straalt ook op het veld uit van: geef mij die bal maar. Hij kwam er overheen, hij zat erop, ook tegen die bodybuilder (Adama Traoré, red.) een paar keer. Echt geweldig!"

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Ook Wijndal zelf kwam na afloop voor de camera van de NOS. Daar werd hij in eerste instantie gecomplimenteerd om zijn assist. "Ik ben natuurlijk verdediger, dus het is wel lekker als je je mannetje uitschakelt", begint Wijndal lachend. "Maar als ik aanvallend een bijdrage kan leveren, doe ik dat graag. Ik kreeg een crossbal van Davy, ik nam hem goed aan. Ik zag drie jongens die diep gingen, ik wilde hem chippen richting Calvin en Luuk, maar toen kwam hij bij Donny uit. Die schiet hem goed binnen."

De vleugelverdediger krijgt vervolgens de vraag of hij zichzelf heeft laten zien als 'de linksback van Oranje voor de komende jaren'. "Ik denk het wel, toch?", lacht Wijndal opnieuw. "Als je tegen Spanje gewoon een goede wedstrijd speelt, tegen de beste spelers van de wereld. Vandaag heb ik laten zien dat ik het aan kan, maar ik moet het nog veel langer laten zien in een plekje daar te krijgen, denk ik. Of ik speel tegen Bosnië-Herzegovina? Geen flauw idee, dat is aan de trainer. Ik hoop het wel natuurlijk."

Bondscoach Frank de Boer deelde na afloop complimenten uit aan Wijndal. "Hij was fantastisch vandaag", aldus de trainer, die zijn linksback vooral prijst voor het doordekken tegen Spanje. "Je zag een paar keer dat Wijndal helemaal doorging op de back van de tegenstander. Doordat hij doorging, was het bij ons één-op-één achterin. Als we dan het duel verloren, dan zag je dat het heel gevaarlijk kon worden. Dat risico moet je op dat moment nemen. Het voordeel voor ons is: als je hem dan wel wint, sta je direct bij hen in de zestien."

De Boer wilde na afloop nog niet zeggen of Wijndal zichzelf met zijn goede wedstrijd tegen Spanje in de basis heeft gespeeld. "Of hij me aan het twijfelen heeft gebracht? Dat is het mooist, de jongens moeten zich laten zien in dit soort wedstrijden. Hij heeft vandaag echt een hele goede indruk gemaakt, de schroom van zijn eerste wedstrijd van zich afgeschud", doelt De Boer op de wedstrijd tegen Mexico, toen Wijndal het lastig had met aanvaller Jesús Corona.