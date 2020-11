Van der Vaart en Van Hooijdonk enthousiast: ‘Dan eindigt hij bij Real of Barça'

Oranje speelde woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk tegen Spanje. Denzel Dumfries kwam na de rust als invaller binnen de lijnen en was betrokken bij de twee grootste kansen die het Nederlands elftal liet liggen om nog met de overwinning aan de haal te gaan. NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn enthousiast over het optreden van Dumfries tegen Spanje.

Met nog twintig minuten te gaan legde Dumfries de bal breed op Depay, die het leer aannam en zijn inzet van dichtbij gekeerd zag worden door de Spaanse doelman Unai Simon. “Dat balletje terug schiet hij over de grond, waardoor de bal gaat stuiteren. Door die stuit moet Memphis de bal controleren en verliest hij snelheid. Het was een geweldige aanval”, zo analyseert Van Hooijdonk de kans voor Depay.

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

“De power en energie, dat is heerlijk. Op een gegeven moment zette hij een geweldig blok (na een uur spelen op een schot van Álvaro Morata, red.), waar hij zijn hele ziel en zaligheid in gooide. Hij vocht prachtige duels uit aan die zijkant en won ze eigenlijk allemaal. Aanvallend had hij ook zijn inbreng”, gaat de oud-spits verder over het spel van Dumfries. De vleugelverdediger van PSV had ook nog een assist op Luuk de Jong op zijn naam kunnen krijgen. Dumfries bediende de spits van Sevilla, die teveel tijd nodig had en uiteindelijk niet kon uithalen.

“Die bal op Luuk de Jong was te zacht. Dan zullen mensen zeggen: ‘Daar moet Luuk de Jong meer mee doen’. Maar als deze bal strak wordt gegeven, is het veel en veel makkelijker voor Luuk de Jong. Dumfries doet eigenlijk alles goed, maar er ontbreekt nog een klein dingetje”, geeft Van Hooijdonk te kennen. Hij is tevens onder de indruk van de kracht van Dumfries in de lucht. “Hij kopt ook een aantal corners terug.”

“Wat ik zo mooi vind aan hem: hij is niet bang om fouten te maken, om ergens heen te gaan, ergens pijn te hebben. Dat heb je gewoon nodig in de verdediging. Die bal die hij blokt, wij met z’n tweeën hadden gedacht: laat maar gaan, laat maar schieten. Hij duikt ervoor, het maakt voor hem niet uit of hier vijftigduizend mensen zitten of helemaal niemand. Hij gaat er altijd voor”, zo is ook Van der Vaart lovend. “Als hij beter wordt in die laatste fase... Met een lach: "Dan eindigt hij bij Real Madrid of Barcelona. Dat verwacht ik ook niet.”