Wijnaldum lacht tijdens interview: ‘Oh ja? Dat weet ik allemaal niet, joh’

Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum verscheen na afloop van het gelijkspel tegen Spanje (1-1) met een glimlach van oor tot oor voor de camera's van de NOS. De dertigjarige middenvelder had een onderonsje met perschef Bas Tiggeler en teammanager Fernando Arrabal, die hem het resultaat van de wedstrijd België - Zwitersland (1-2) wilden influisteren.

De overwinning van België is van belang voor Oranje, dat met de Zwitsers strijdt om een plek in de top tien van Europa. Die plaats is van belang bij de potindeling van de loting voor de WK-kwalificatiecyclus. "Oh ja? Dat weet ik allemaal niet, joh", lacht Wijnaldum. "De uitslag van Zwisterland... Wij moeten gewoon voetballen, dat andere is voor Bas en Fernando, die zoeken het maar uit voor ons. Maar wij moeten ons richten op het voetbal."

De beste speler aan de zijde van Oranje was een van de invallers

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Oranje had het in de eerste helft zwaar en kwam ook op achterstand door een doelpunt van Sergio Canales. "De eerste helft was heel moeilijk, de eerste vijftien minuten zeker", zegt Wijnaldum. "Toch zag je wel dat als wij gewoon voetbalden en rustig waren dat we toch wel de vrije man konden vinden. Alleen dat gebeurde niet zo vaak als in de tweede helft, toen deden we dat beter. Dat resulteerde in een goal." Waar dat aan lag, weet Wijnaldum niet. "Moeilijk te zeggen waar het aan lag, misschien omdat we moesten komen door de 0-1 achterstand. Dan moet je wat meer doen. Ik weet niet echt waar het door komt."

Wijnaldum wordt gevraagd of spelers zich bewust inhouden vanwege het overvolle programma dat voetballers afwerken. "Ik denk dat wanneer die jongens spelen, dat ze niet op twee gedachten hinken", zegt hij. "Ik wil natuurlijk voor mezelf alles spelen, dat is niet altijd mogelijk. Voor de bondscoach is het natuurlijk moeilijk, hij moet denken aan de fysieke gesteldheid van de spelers. Vandaag ongelukkig met Nathan Aké en Hans Hateboer (die geblesseerd uitvielen, red.), dat maakt het niet makkelijker."

GOAL OnsOranje! Donny van de Beek pakt hem ineens uit de stuit! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

"Nee, voor mij persoonlijk voelt het niet als een 'moetje'", vervolgt Wijnaldum over het drukke speelschema. "Misschien is het voor anderen anders. Ik heb niet het gevoel dat we het als een oefenwedstrijd hebben benaderd. De belangen zijn heel groot, we willen bij de beste tien van Europa horen. Dus we wilden die wedstrijd winnen, wat ook kon, maar uiteindelijk niet gebeurd is."

Wijnaldum was door de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk woensdag de aanvoerder van Oranje. Dat gaf hem gemengde gevoelens. "Natuurlijk ben ik blij en trots dat ik mijn land mag vertegenwoordigen als aanvoerder, maar aan de andere kant: als Virgil er was, dan was ik natuurlijk geen aanvoerder. Dan kies ik toch wel voor het tweede, dat Virgil er gewoon bij is. Ten eerste omdat Virgil het team sterker maakt, ten tweede is het ook gewoon een hele goede vriend. Ik zie hem als familie."