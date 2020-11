Frankrijk lijdt na twaalf interlands verrassende nederlaag in Parijs

Frankrijk heeft woensdagavond een verrassende oefennederlaag geleden. Het team van bondscoach Didier Deschamps ging in Parijs met 0-2 onderuit tegen Finland, dat voor rust tweemaal toesloeg. Het team van Frankrijk kende acht wijzigingen ten opzichte van de 2-1 zege op Kroatië in de Nations League, maar ook Finland speelde in de Franse hoofdstad niet in zijn sterkste opstelling. Het is voor de Fransen pas de eerste nederlaag na een reeks van twaalf interlands, waarin tien keer werd gewonnen en tweemaal werd geremiseerd.

In een enerverende eerste helft in het Stade de France zorgde Finland voor een grote verrassing. Hoewel Frankrijk in de openingsfase van de wedstrijd goed druk zette en het heft in handen nam, nam het bezoek na 28 minuten de leiding. Moussa Sissoko verspeelde de bal net over de middenlijn, waarna Marcus Forss in een sprintduel sneller was dan Clément Lenglet en de bal achter Steve Mandanda schoot: 0-1.

Finland verdubbelde drie minuten later zelfs de voorsprong. Na een snelle counter bleef het bezoek rondom het Franse doelgebied hangen en was het uiteindelijk Onni Valakari die de bal via de handen van Mandanda in de linkerkruising schoot. Een teleurstellende tussenstand voor les Bleus, die in het eerste half uur via Marcus Thuram gevaarlijk was. De debutant mikte eerst op de lat en schoot niet veel later hoog over.

Frankrijk kwam niet goed uit de rust. In de eerste vijftien minuten van de tweede helft kreeg Finland twee kansen, maar Mandanda keerde een schot van Joni Kauko en daarna ook een kopbal van Sauli Väisänen uit een corner. Deschamps keek noodlijdend vanaf de bank toe hoe Frankrijk het wel probeerde, maar verre van efficiënt was. Van de negentien pogingen in de eerste vijf kwartier waren er maar drie op doel.

Twee invallers zorgden elf minuten voor het einde bijna voor de aansluitingstreffer. Na een goede actie van Anthony Martial op links schoot N’Golo Kanté de bal naast. In het restant van de wedstrijd slaagde Frankrijk er evenmin in om het overwicht in doelpunten uit te drukken.