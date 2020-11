Ronaldo laat zich zien tegen dwerg; resultaat België gunstig voor Oranje

Portugal heeft woensdagavond zoals verwacht een zorgeloze avond beleefd tegen Andorra (7-0). Bondscoach Fernando Santos spaarde Cristiano Ronaldo aanvankelijk, maar bracht de sterspeler na de rust in het veld. Ronaldo liet zich gelden en zette een assist en doelpunt op het scorebord. België won dankzij twee doelpunten van Michy Batshuayi met 2-1 van Zwitersland. Dat resultaat is gunstig voor het Nederlands elftal, dat met de Zwitsers strijdt om een plek in de top tien van Europa. Die plaats kan van belang zijn bij de aanstaande loting voor de WK-kwalificatiecyclus.

Portugal - Andorra 7-0

Cristiano Ronaldo begon tegen voetbaldwerg Andorra nog op de reservebank en zag dat Portugal in het Estádio da Luz van Benfica al na acht minuten spelen op voorsprong kwam. Pedro Neto, aanvaller van Wolverhampton Wanderers, debuteerde woensdagavond in de nationale ploeg van Portugal en tekende razendsnel voor zijn eerste interlanddoelpunt. Portugal was voor rust nog relatief genadig voor Andorra, want in de eerste helft kwam de thuisploeg ‘slechts’ twee keer tot scoren. João Paulo Dias Fernandes, kortweg Paulinho, tekende na een halfuur spelen voor de 2-0.



GOALLL! Cristiano Ronaldo probeert het eerst met een fantastische actie en scoort in de herkansing alsnog! Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

In de rust kwam Ronaldo binnen de lijnen en hij nam al snel een assist op Renato Sanches voor zijn rekening. In het laatste halfuur werd de score alsnog opgevoerd en kreeg Andorra uiteindelijk een forse nederlaag aan de broek. Paulinho, spits van SC Braga, verzorgde met 61 minuten op de klok de 4-0 met een steenharde kopbal. De vijfde treffer kwam op naam van de Andorrese verdediger Emili García, die een voorzet van Bernardo Silva achter zijn eigen doelman werkte. Ronaldo verzorgde met nog vijf minuten te gaan zelf de zesde Portugese treffer, terwijl João Félix het slotakkoord verzorgde en de eindstand op 7-0 bepaalde.

3-0 voor in een oefenwedstrijd tegen Andorra, maar Cristiano Ronaldo is erbij rust absoluut niet in gekomen om alleen een assist te geven. ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

België - Zwitserland 2-1

Al na twaalf minuten keken de Belgen tegen een achterstand aan. Loris Benito verstuurde vanuit de defensie van Zwitserland een ogenschijnlijk ongevaarlijke lange bal, die Sebastiaan Bornauw dacht terug te koppen naar doelman Simon Mignolet. De kopbal was echter veel te kort, waardoor Admir Mehmedi de bal onderschepte en weg was. De nummer tien verschalkte Mignolet met links in de verre hoek. België liet in de eerste helft bar weinig zien en mocht van geluk spreken dat Mignolet even later wél redde op een nieuwe gevaarlijke inzet van Mehmedi.

Na rust stelden de Rode Duivels orde op zake. Fabian Schar leed dom balverlies door de bal zomaar in de voeten te schuiven van Youri Tielemans, die direct Batshuayi aan het werk zette. De spits kapte in de zestien Benito uit en raakte met links de verre hoek: 1-1. In de zeventigste minuut was het opnieuw raak voor de centrumspits van België. Ditmaal ontving hij een stuitende bal vanaf de rechterkant van Thomas Foket, controleerde de bal knap en schoot vanaf een meter of zes uit de draai raak: 2-1. Vlak daarna had Mvogo een prachtige redding in huis, om een hattrick van Batshuayi te voorkomen.