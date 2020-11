Philipp Max maakt indruk in debuut voor Duitsland; Italië wint met 4-0

Philipp Max heeft een goed debuut in het nationale elftal van Duitsland achter de rug. Bondscoach Joachim Löw ruimde woensdag een basisplaats in voor de verdediger van PSV in de oefeninterland tegen Tsjechië en de debutant had met een assist een groot aandeel in de minimale zege in Leipzig: 1-0. Het Italië van assistent-bondscoach Alberico Evani, die coronapatiënt Robert Mancini op de bank verving, had tegelijkertijd beduidend minder moeite met Estsland. I Azzurri waren in de vriendschappelijke interland in Florence met 4-0 te sterk.

Duitsland - Tsjechië 1-0

Het team van Löw ging met een verdiende voorsprong de rust in: 1-0. Duitsland had zeker kansen om met meer doelpunten te gaan rusten, maar het ontbrak bij die DFB-Elf aan nauwkeurigheid in de afwerking. Na dertien minuten was het wél raak: Jiri Pavlenka keerde een schot van Florian Neuhaus half, waarna Max de bal vanaf links laag voorzette en Waldschmidt van dichtbij afrondde. De verdediger van PSV en Neuhas maakten in de eerste 45 minuten een overtuigende indruk. Julian Brandt had na een half uur spelen de 2-0 op zijn schoen, na een foute pass van Vaclav Jemelka, maar hij schoot huizenhoog over. Vlak voor rust kreeg Nadiem Amiri de bal tot tweemaal toe niet achter Pavlenka.

Philipp Max na twaalf minuten (?) in zijn eerste interland voor DFB-Team (Die Mannschaft). ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Het debuut van Vaclav Cerny voor Tsjechië zat er na de eerste helft op: de aanvaller werd in de rust door Jakub Jankto vervangen. Duitsland kwam in de tweede helft ietwat moeizaam op gang, maar controleerde vervolgens de wedstrijd. Een spektakelstuk was het tweede bedrijf echter niet. Duitsland, waar Max na 69 minuten spelen werd vervangen door Nico Schulz, speelde minder offensief en Tsjechië ontbeerde kwaliteit om het die Mannschaft echt moeilijk te maken. Toch waren de bezoekers acht minuten voor tijd dicht bij de 1-1 toen Kevin Trapp uitstekend reageerde op een kopbal van Matej Vidra. Tsjechië was enkele minuten eerder goed weggekomen toen een inzet van Neuhaus op de kruising uiteenspatte.

Italië - Estland 4-0

Het team van Evani had slechts veertien minuten nodig om aan de leiding te gaan. Italië domineerde vanaf de start en zag in de inspanningen beloond worden met een fraai en raak schot van Vincenzo Grifo vanaf een meter of 25 tegen binnenkant van de rechterpaal: 1-0. Jet tweede doelpunt van la Squadra Azzurra kwam voor rekening van Federico Bernardeschi, die al ruim een jaar niet meer voor zijn vaderland had gescoord. De aanvaller sneed vanaf rechts naar binnen en mikte de bal vervolgens in de rechterhoek. Estland kwam bijna nog tot scoren toen een voorzet van Frank Liivak van richting werd veranderd en de buitenkant van de lat raakte.

De overige doelpunten van Italië vielen pas in de laatste vijftien minuten van de wedstrijd. Roberto Gagliardini ontweek twee tackles maar na de charge van Georgi Tunjov ging hij toch naar de grond. Grifo schoot vanaf elf meter zijn tweede van de avond binnen: 3-0. Uit een penalty verscheen ook de 4-0 op het scorebord. Riccardo Orsolini wilde een rebound benutten, werd onderuitgehaald en benutte vervolgens zelf de toegekende elfmetertrap: 4-0.