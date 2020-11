De Boer heeft negatief record te pakken ondanks remise tegen Spanje

Oranje is er tegen Spanje niet in geslaagd om de eerste overwinning onder het bewind van Frank de Boer te boeken. Door doelpunten van Sergio Canales in de eerste helft en Donny van de Beek na rust eindigde in de Johan Cruijff ArenA het duel in een 1-1 gelijkspel. Het betekent dat De Boer na vier interlands - eerder tegen Mexico (0-1) Bosnië-Herzegovina (0-0) en Italië (1-1) - nog altijd op zijn eerste overwinning wacht, wat een negatief record betekent. Bill Townley (in 1924) en Dick Advocaat (in 1992) bleven eerder in hun eerste drie interlands zonder overwinning.

Ten opzichte van de Nations League-wedstrijd tegen Italië (1-1) schakelde De Boer terug naar een 4-3-3-formatie, met basisplaatsen voor Marco Bizot, Owen Wijndal, Joël Veltman en Steven Berghuis. De oefeninterland tegen Spanje was voor Oranje van belang met het oog op de wereldranglijst, waarop een plek tussen de tien beste Europese landen moet worden behouden om in pot 1 te zitten tijdens de loting voor de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022. Spanje trad aan met maar liefst tien andere spelers ten opzichte van de vorige interland tegen Oekraïne in de Nations League (1-0 nederlaag), dus zonder onder meer Sergio Ramos.

Álvaro Morata stond wél aan de aftrap en zorgde met een ongevaarlijk schot voor de eerste doelpoging van het duel. De Boer moest vervolgens al snel wisselen, doordat Nathan Aké met een hamstringblessure vervangen moest worden door Daley Blind. De volgende tegenvaller deed zich voor Oranje voor na negentien minuten spelen, toen Sergio Canales met zijn eerste interlanddoelpunt de score opende. Na een pass van Morata kon de middenvelder van Real Betis aannemen en afronden, mede doordat Veltman verzuimde om in te grijpen.

Met een klein halfuur op de klok moest ook Spanje wisselen, nadat José Luis Gayá in botsing kwam met Hans Hateboer, niet verder kon en werd vervangen door Sergio Reguilón. Kort daarna meende Oranje recht te hebben op een strafschop toen Luuk de Jong naar de grond ging binnen de zestien, maar de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa legde de bal niet op de stip. In de laatste fase voor de rust waren de beste mogelijkheden via Morata en Marco Asensio nog voor de Spanjaarden, maar de defensie van Oranje slaagde erin om de schade te beperken.

De Boer greep in de rust in en bracht Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Davy Klaassen en Calvin Stengs in het veld ten koste van Hans Hateboer, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Steven Berghuis. Oranje kwam goed uit de kleedkamer, want al na twee minuten in de tweede helft stond de gelijkmaker op het scorebord. Een voorzet van Wijndal stuiterde door in het strafschopgebied, waarna de bal voor de voeten viel van Van de Beek. De middenvelder van Manchester United schoot overtuigend raak: 1-1.

De eerste minuten na rust waren voor Oranje, maar gaandeweg de tweede helft kwam Spanje beter in zijn spel. Asensio en Koke kregen goede mogelijkheden op een nieuwe Spaanse voorsprong, terwijl ook invaller Adama Traoré van zich deed spreken met een schotje. Met nog twintig minuten te gaan kreeg Memphis Depay echter de gouden mogelijkheid om Oranje op voorsprong te zetten. De aanvaller van Olympique Lyon, na rust de aanvoerder, was het eindstation van een fraaie aanval via Stengs en Dumfries, maar stuitte van dichtbij op de Spaanse doelman Unai Simon.

Doordat ook Luuk de Jong nog een goede kans liet liggen, omdat hij treuzelde na een voorzet van Dumfries, kreeg het duel in de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk geen winnaar meer. Massa floot na exact negentig minuten af en koos ervoor om geen blessuretijd bij te tellen. Voor Oranje wacht nu komende zondag een thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League. Drie dagen later wordt de interlandperiode besloten met een uitwedstrijd tegen Polen.