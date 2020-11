Van der Vaart wijst zondebok bij Oranje aan: ‘Hij draait als een Boeing’

Nederland staat bij rust met 0-1 achter tegen Spanje. Bij de tegengoal van Sergio Canales ging veel mis in de defensieve organisatie van de ploeg van bondscoach Frank de Boer, zo zien ook Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. De analisten wijzen verdediger Joël Veltman en doelman Marco Bizot als hoofdschuldigen aan voor de tegentreffer.

In de achttiende minuut van de wedstrijd liet Álvaro Morata zich uit de spits zakken bij Spanje. Op het middenveld mocht de aanvalsleider draaien, omdat zowel Georginio Wijnaldum als Frenkie de Jong niet bij hem in de buurt wist te komen. Morata speelde de bal op links naar Sergio Canales, die op zijn beurt was weggelopen bij rechtsback Hans Hateboer. Joël Veltman stond op dat moment het meest in de buurt van Canales, maar de Oranje-verdediger bood de linkermiddenvelder van Spanje genoeg ruimte om een doeltreffend schot te produceren: 0-1.

OnsOranje komt op achterstand tegen Spanje, na zwak werk van onder meer Joël Veltman... ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

"Ik denk dat als Bizot deze goal terugziet, dat hij denkt: ik had hier meer kunnen doen", aldus aldus Van Hooijdonk voor de NOS op NPO 3. "De fout zit hem natuurlijk ook in het doordekken, Veltman die toch de deur open zet. Maar kijk, bij dit schot... die mag er wel in, maar niet op de plek waar die nu tegen het net komt. Dat is namelijk een meter van de paal. Ik vind alles wat in het zijnet komt, dat is oké, maar de rest moet voor de keeper zijn."

Van der Vaart wijst vooral naar Veltman. "Bij die goal ging alles fout...", aldus de oud-middenvelder. "Wat Veltman daar aan het doen is... hij dekt niet door, daarna draait hij als een Boeing, dan komt Spanje er heel makkelijk uit. Natuurlijk kan de keeper meer doen, maar het begint bij Veltman. Je moet gewoon doordekken, zeker tegen Spanje, omdat die tussen de linies een van de beste zijn." Tot slot heeft Van der Vaart wel positieve woorden voor linksback Owen Wijndal. "Hij speelt zijn tweede wedstrijd in Oranje, hij oogt heel zeker. Hij wordt onder druk gezet, maar raakt niet in paniek."