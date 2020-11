Cambuur wint periodetitel na uitblijven van zege met 18 goals verschil

De Graafschap heeft zich hersteld van de 2-5 nederlaag tegen FC Volendam van afgelopen weekeinde. Het team van Mike Snoei stapte woensdagavond in de inhaalwedstrijd tegen NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie als winnaar van het veld: 1-0. Dat betekent ook dat SC Cambuur officieel de eerste periodetitel heeft gewonnen, daar alleen een Doetinchemse zege met achttien doelpunten verschil de Friezen dwars had kunnen zitten. De Graafschap klimt naar de tweede plaats en heeft slechts twee punten minder dan koploper Almere City FC.

De wedstrijd tussen De Graafschap en NAC stond eigenlijk gepland voor 9 oktober, maar door een corona-uitbraak bij NAC ging dat duel destijds niet door. Snoei zette toen de nodige vraagtekens bij de vele coronagevallen in Breda. "Als je ziet hoe de regels worden nageleefd en nagestrééfd, je wordt er soms chagrijnig van. Dan vind ik het wel enorm teleurstellend dat er zó veel positieve uitslagen bij NAC zijn. Dat vind ik wel bijzonder". Een week later werd De Graafschap juist getroffen door een corona-uitbraak.

De thuisploeg had veel de bal in de eerste helft en maakte daarin een betere indruk dan in de voorgaande weken, maar het team van Snoei had moeite om gevaarlijk te worden. Na een kwartier spelen werd een kopbal van Toine van Huizen door Nick Olij op de doellijn gekeerd en de rebound eindigde net niet in een goal. Nog geen tien minuten later ging een schot van Ted van de Pavert richting de verre hoek net naast.

Een schot van Daryl van Mieghem op de lat op slag van rust leek het laatste wapenfeit van de eerste helft te worden, maar niet veel later viel alsnog de 1-0. Na een uitstekende aanval via Ralf Seuntjens en Johnatan Opuku had Mohamed Hamdaoui de bal voor het inschieten. Een hard gelag voor NAC, dat het hoe dan ook in de eerste 45 minuten moest hebben van dode spelmomenten. Rody de Boer kwam niet in de problemen.

In de tweede helft leunde De Graafschap op de voorsprong en slaagde de thuisploeg er niet in om de voordelige marge uit te breiden. Ook met een extra spits wist NAC de aanvalslinie nauwelijks te vinden. De Graafschap bleef geconcentreerd spelen en sleepte de minimale overwinning over de streep op De Vijverberg. NAC blijft na de vierde nederlaag in de laatste vijf competitieduels op 21 punten steken.

Als winnaar van de eerste periode is Cambuur zeker van deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen. Als de ploeg als eerste of tweede eindigt, volgt directe promotie. Dan schuift het ticket door.