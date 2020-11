Turkije en Kroatië maken er na uitvallen van Kökçü spektakelstuk van

Turkije en Kroatië hebben woensdagavond in hun vriendschappelijke interland gezamenlijk zes doelpunten geproduceerd. De Turken kwamen twee keer op voorsprong, één keer op achterstand en eindigden uiteindelijk met een gelijkspel: 3-3. Het mooiste doelpunt van de avond kwam van Cengiz Ünder, die na een hakje van Cenk Tosun hard raak schoot. Turkije zag Orkun Kökçü na een half uur spelen afhaken met ogenschijnlijk een voetblessure.

Een domme overtreding van Domagoj Vida leverde Turkije in de openingsfase een penalty op. De Kroatische verdediger kwam te laat met een ingreep op Cenk Tosun, die gewillig over het been geen. Laatstgenoemde rondde het karwei vanaf elf meter zelf af: 1-0. Aan de gelijkmaker van Kroatië na ruim een half uur spelen lag ook een persoonlijke fout ten grondslag. Marko Rog slaagde er niet in om een lange bal te verwerken, waardoor Ante Budimir de bal afsnoepte en doorbrak richting doelman Ugurcan Cakir. De spits van Kroatië verschalkte de goalie met een subtiel stiftje: 1-1.

Vlak daarvoor liep Kökçü waarschijnlijk zijn voetblessure op. Hij probeerde het nog even, maar werd net na de gelijkmaker vervangen. Turkije kwam nog voor rust weer op voorsprong. Een lange bal van linksback Caner Erkin zorgde ervoor dat Deniz Türüç vertrokken was. De in Nederland geboren aanvaller ging alleen door en vond vanbinnen de zestien de verre hoek: 2-1.

Ook in de tweede helft was de wedstrijd voor de neutrale kijker vermakelijk. Kroatië maakte in een tijdsbestek van drie minuten twee doelpunten en nam zo de leiding weer over van Turkije. Eerst liet doelman Cakir een voorzet vanaf de rechterkant aan zich voorbij gaan, waardoor Mario Pasalic de bal in een vrijwel leeg doel kon schieten: 2-2.

Daarna zag de Turkse defensie Josip Brekalo volledig over het hoofd, waardoor de Kroatische aanvaller in alle vrijheid de 2-3 binnen kopte. Turkije kwam binnen twee minuten weer op gelijke hoogte. Tosun legde de bal met een hakje prachtig klaar voor Ünder, die met een hard schot scoorde: 3-3. Daarna volgden aan beide zijdes veel wissels en was er plotseling een stuk minder te beleven.