Orkun Kökçü geblesseerd van het veld bij Turkije tegen Kroatië

Orkun Kökçü is woensdagavond na een half uur spelen geblesseerd afgehaakt bij Turkije. De middenvelder van Feyenoord kreeg in de oefeninterland tegen Kroatië een basisplaats van bondscoach Senol Günes, maar liep in de 29ste minuut ogenschijnlijk een voetblessure op. De Feyenoorder werd vijf minuten daarna naar de kant gehaald en vervangen door Berkay Özcan.

De blessure van Kökçü betekent andermaal slecht nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers zagen woensdagmiddag ook al Tyrell Malacia geblesseerd terugkeren vanuit zijn nationale elftal. Malacia liep op de training van Jong Oranje een kwetsuur aan de voet op. Eerder moest doelman Justin Bijlow zich afmelden voor de interlandperiode. De goalie werd overgeheveld van Jong Oranje naar het Nederlands elftal, maar raakte zondag in de warming-up tegen FC Groningen (2-0 winst) geblesseerd en moest afzeggen.

De selectie van trainer Dick Advocaat wordt dit seizoen sowieso geplaagd door blessures. Nicolai Jörgensen blijft sukkelen met een liesblessure, terwijl zijn concurrent Robert Bozeník al zeven duels moest missen door een enkelblessure. Verder is Leroy Fer niet beschikbaar door een spierblessure en zijn Sven van Beek en Luis Sinisterra langdurig afwezig.