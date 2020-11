Spanje treedt aan met debutant; tien nieuwe namen in elftal

In navolging van Frank de Boer heeft ook bondscoach Luis Enrique zijn opstelling bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd tussen Nederland en Spanje. De bezoekers treden aan met liefst tien andere namen dan in de vorige interland tegen Oekraïne in de Nations League (1-0 nederlaag). Het duel tussen de WK-finalisten van 2010 begint om 20.45 uur in Amsterdam.

Luis Enrique stelt één debutant op: de 23-jarige keeper Unai Simón van Athletic Club verdedigt het doel. De Nederlands-Spaanse Marco Asensio begint links in de voorhoede bij Spanje; Álvaro Morata is de centrale spits. Hij vervangt Ansu Fati, die een basisplaats had in de laatste twee interlands van Spanje maar zaterdag in de competitiewedstrijd van Barcelona tegen Real Betis (5-2) een ernstige knieblessure opliep. Gerard Moreno van Villarreal is de rechtsbuiten.

Het middenveld wordt gevormd door Koke, Rodri en Sergio Canales; laatstgenoemde is de enige speler die vorige mand tegen Oekraïne ook een basisplek had. Achterin kiest Luis Enrique voor Héctor Bellerín, Eric García, Íñigo Martínez en José Gayá. Op de bank is plaats voor onder meer David de Gea, Kepa Arrizabalaga en Sergio Ramos.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Bellerín, García, Inigo Martínez, Gaya; Koke, Rodri, Canales; Gerard Moreno, Morata, Asensio.

Opstelling Oranje: Bizot; Hateboer, Veltman, Aké, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay.